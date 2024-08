Amerikaanse ministerie van Justitie doet onderzoek naar F1 om afwijzing Andretti

In een meeting over de kwartaalcijfers van Liberty Media liet CEO Greg Maffei weten dat de Formule 1 officieel onderzocht wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie [DoJ]. Het onderzoek draait om de afwijzing van Andretti Global en in hoeverre dat rechtmatig is of niet. Maffei liet in de vergadering weten dat hij er alle vertrouwen in heeft dat de Formule 1 met die afwijzing geen Amerikaanse wetten heeft overtreden.

"Kijkend naar Andretti hebben we aangekondigd dat er een DoJ-onderzoek loopt", vertelde Maffei aan Wall Street-analisten op donderdag. "We zijn van plan om volledig mee te werken aan dat onderzoek, inclusief alle gerelateerde verzoeken om informatie. We geloven dat onze beslissing, de beslissing van F1, in overeenstemming was met alle toepasselijke Amerikaanse mededingingswetten en we hebben de beweegredenen voor onze beslissing ten opzichte van Andretti in eerdere verklaringen gedetailleerd uiteengezet."

Bestuursorgaan FIA opende een proces om eventuele nieuwe kandidaten voor de Formule 1 te vinden. De FIA gaf slechts één partij groen licht: het project van Michael Andretti. Daarna moest Formula One Management [FOM] nog akkoord gaan met de griduitbreiding, maar die kwam er niet. De Formule 1 wees het verzoek van Andretti tot toetreding af. Als officiële redenen gaf F1 aan dat een elfde team niet direct van toegevoegde waarde wordt geacht en dat een toetreding per 2025 niet realistisch was. Andretti zou volgens zijn eigen plannen voor zowel 2025 - het laatste jaar van de huidige regels - als 2026, wanneer de nieuwe regels ingaan, een auto moeten ontwikkelen. F1 vermoedde met die ambitie voor 2025 dat Andretti het project onderschatte. Daarnaast zou F1 Andretti niet van toegevoegde waarde vinden omdat het in eerste instantie met een klantenmotor zou rijden, voordat partner General Motors als motorleverancier zou toetreden. F1 zette de deur voor een toetreding per 2028 wel op een kier.

Hoewel er dus veel redenen zijn genoemd voor de afwijzing van Andretti, benadrukt Maffei dat er een elfde team bij kan komen - mits dan aan alle voorwaarden voldaan wordt. "We zijn zeker niet tegen het idee dat elke uitbreiding verkeerd is", zei de Liberty Media-baas. "Er is een methodologie voor uitbreiding die goedkeuring vereist van de FIA en F1 en beide groepen moeten vinden dat aan de criteria wordt voldaan. We staan er zeker voor open dat nieuwe deelnemers een aanvraag indienen en mogelijk worden goedgekeurd als aan die eisen wordt voldaan." Ook al heeft Andretti nog geen groen licht van F1, heeft het wel een nieuwe fabriek in Silverstone geopend ter voorbereiding op het F1-project.