Amerikaanse GP F1 was op weg naar recordverkoop voor afgelasting

De Formula 1 bevestigde vrijdag dat er dit jaar niet op het Amerikaanse continent zal gereden worden. De Grote Prijzen van Amerika, Canada, Mexico en Brazilië worden allemaal van de kalender gehaald. In de plaats komt er een drieluik met nieuwe Europese toevoegingen, waaronder de Nürburgring, Imola en Portimao.

Amerika, en Texas in het bijzonder, werd de voorbije weken hard getroffen door het coronavirus. Bovendien zou het organiseren van de race ook op commercieel en economisch vlak problematisch zijn geweest en was er dus geen andere keuze dan Austin over te slaan.

Dat is bijzonder voor COTA, dat het financieel niet makkelijk heeft. Het circuit had 250 procent meer kaarten verkocht voor 2020 ten opzichte van hetzelfde moment vorig jaar. "En dat cijfer is nog conservatief", vertelde Epstein aan Motorsport.com. "Hopelijk hebben we geen momentum verloren en is het enkel uitstel tot 2021. Nadat de race vorig jaar uitverkocht was, was het verlangen bij de mensen groot om hun zitje te bemachtigen. Ik denk dat dat aantoont dat we het eindelijk voor elkaar hadden als evenement op zich. We hadden veel grote sterren geboekt voor de randanimatie 's avonds die ons hadden geholpen bij die groei."

Epstein had ook lof voor de Netflix-reeks Drive to Survive, die volgens hem heeft geholpen om de Formule 1 bekender te maken bij het Amerikaanse publiek. "De sport zelf heeft veel publiciteit gekregen door de Netflix-reeks en wij beginnen ook een traditie op te bouwen", aldus Epstein. "Ik denk ook dat de lokale gemeenschap het evenement steeds meer omarmt als onderdeel van de kalender van de stad. Die combinatie zorgt voor succes."

COTA, dat de voorbije maanden veel personeel moest afdanken, gaat wel zware maanden tegemoet. "Het verlies was groter bij de MotoGP, want dat evenement werd dichterbij de datum geschrapt, toen het opstellen al was begonnen. Er is geen twijfel over dat we ook hier ons verlies pakken omdat we vaste kosten hadden en niets om daar tegenin te brengen."

