Amerikaanse GP onzeker na uitspraak gezondheidsinstantie Austin

Dr. Mark Escott, plaatsvervangend medisch directeur bij Austin Public Health, heeft namelijk aangegeven dat het weer toestaan van grote bijeenkomsten momenteel geen prioriteit heeft. “Grote evenementen zijn als eerste stopgezet en keren als laatste weer terug, vanwege het risico dat gepaard gaat bij het samenbrengen van veel mensen”, zegt Escott tegen de Austin American-Statesman. “We werken aan een routekaart die aangeeft wanneer bepaalde dingen volgens ons weer zouden kunnen, maar vooralsnog wijst niets erop dat we de maatregelen voor het einde van december voldoende kunnen versoepelen dat er weer grote evenementen kunnen plaatsvinden. En dan hebben we het met name over evenementen waarbij meer dan 2.500 mensen aanwezig kunnen zijn.”

Een significante afname van het aantal coronagevallen zou de situatie nog kunnen veranderen. Escott: “Ik denk dat dit ons ook moet aanmoedigen om hard te blijven werken aan social distancing en hard te blijven werken aan dat mensen die ziek zijn thuis blijven en getest worden, zodat we het virus uiteindelijk onder controle krijgen. We moeten er als gemeenschap voor zorgen dat we alles open kunnen houden en in een situatie komen waarin het mogelijk is om de maatregelen in de toekomst nog verder te versoepelen. En dan kijken we voornamelijk naar het najaar.”

De kans is klein dat er op het Circuit of the Americas een race achter gesloten deuren wordt gehouden, omdat het evenement mede betaald wordt uit subsidie van de staat Texas. En die wordt verstrekt op basis van dat er toeristen naar Austin komen die geld uitgeven in de stad. Bovendien is de Formule 1 in tegenstelling tot bij de Europese races minder snel bereid om de fees voor de zogenaamde 'flyaway races' te laten vervallen, omdat deze hoge transportkosten met zich meebrengen.

COTA-baas Bobby Epstein wilde tegenover Motorsport.com geen mededelingen doen over het wel of niet doorgaan van de race en in welke vorm dat dan zou gebeuren. “Ik kan er eigenlijk niets over zeggen”, zei Epstein. “Maar zoals het nu staat, zijn bijeenkomsten van elke beduidende omvang verboden en mogen we niet open.”

Met medewerking van Adam Cooper