Een opmerkelijke brief vanuit het Amerikaanse Congres. Twaalf leden van het politieke orgaan hebben Liberty Media-baas Greg Maffei gevraagd om te verduidelijken waarom de Formule 1-inschrijving van Andretti afgewezen is. Het Amerikaanse team kreeg in januari te horen dat het FOM niet akkoord ging met hun komst, maar de congresleden zijn het er niet mee eens. "Wij uiten onze zorgen, omdat wij een anti-competitieve houding zien tegenover twee Amerikaanse bedrijven - Andretti en General Motors - die mee willen doen in en willen produceren voor Formule 1", aldus de schrijvers van de brief.

Daarnaast vermoeden de politici dat de beslissing gemaakt is vanwege de invloed van Europese raceteams. "Veel daarvan zijn gelinkt aan buitenlandse motorenfabrikanten. Zij zijn directe concurrenten van Amerikaanse autofabrikanten als GM. Het is verkeerd en oneerlijk om te proberen te voorkomen dat Amerikaanse teams mee mogen doen aan de Formule 1. Het kan ook wel eens een inbreuk op de Amerikaanse mededingingswet zijn", aldus de congresleden. "Het mee mogen doen aan Formule 1 zou beoordeeld moeten worden op basis van wat ze bieden, en niet op basis van het beschermen van de huidige teams. Dit is volgens ons al helemaal waar omdat er drie Grand Prix-races op Amerikaanse bodem zijn, in Miami, Texas en Las Vegas."

De drie vragen van de congresleden

In totaal willen de Amerikaanse politici antwoorden op drie vragen.

Op basis van welke autoriteit wil het FOM de Andretti-inschrijving weigeren? Wat is de rationele gedachtegang achter de afwijzing van Andretti en GM, in potentie het eerste team met een Amerikaanse eigenaar en een Amerikaanse motorenleverancier? De Sherman Antitrust Act van 1890 verbiedt beperkingen op te werpen op de markt. Daarmee krijgt de Amerikaanse klant altijd de beste uitkomst. Hoe is de afwijzing van Andretti en GM in overeenstemming met de Sherman Antitrust Act, zeker omdat het de Europese raceteams en hun fabrikanten een voordeel oplevert? Wij hebben vernomen dat GM terug de Europese markt op wil met het merk Cadillac. Dat kan voor duizenden, goedbetaalde banen in de Amerikaanse automotive-sector zorgen, zeker gezien het wereldwijde F1-publiek en het effect dat de sport heeft op de teams en de sponsors. In hoeverre heeft de toetreding van GM en Andretti tot de racecompetitie en de toetreding van GM tot de Europese markt meegespeeld in de beslissing om het Andretti Global-team niet toe te laten, gezien de publieke tegenstand van de gevestigde Formule 1-teams tegen een nieuwe Amerikaanse concurrent?

De congresleden verwachten voor 3 mei antwoord van Maffei. Motorsport.com heeft navraag gedaan bij het FOM, maar er werd niet op ingegaan.