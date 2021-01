Zo ziet de alternatieve F1-kalender er voorlopig uit

Maar niet alleen de GP in Australië staat op losse schroeven, er zijn inmiddels ook twijfels over het doorgaan van de Grand Prix van China, op 11 april. Net als in Australië zou men in Shanghai niet zitten te wachten op een mogelijke import en een daaropvolgende verspreiding van de veel besmettelijkere Britse variant van het coronavirus. Tel daarbij op dat de Vietnamese Grand Prix op 25 april ook al – onder meer vanwege corruptie – niet doorgaat, en je kunt spreken van een moeizame start van het groots aangekondigde F1-seizoen 2021.

In de speurtocht naar een volwaardige kalender, lijkt de Formule 1 toch maar weer uit te wijken naar het beproefde concept van races zonder publiek op welwillende Europese circuits en een enkele Grand Prix in het Midden-Oosten. Voor Australië en eventueel China zou dan aan het einde van het seizoen nog plaats gemaakt moeten worden. Middels een eerste Zoom-call zouden de Formule 1-teams alvast zijn voorbereid op een mogelijk alternatieve planning. De oorspronkelijke en alternatieve kalender voor 2021 zouden er als volgt uit komen te zien: