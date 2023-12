Alpine na zorgen Red Bull: "Onacceptabel om ratio 2026-motor aan te passen"

De reglementen in de Formule 1 blijven nog twee jaar min of meer stabiel, maar daarna staat de koningsklasse een grote verandering te wachten. Voor het F1-seizoen 2026 gaat zowel het chassis- als het motorreglement ingrijpend op de schop. Motorisch verdwijnt de MGU-H en gaat het aandeel elektrisch vermogen fors omhoog, waardoor de verdeling met de verbrandingsmotor fifty-fifty zal worden. Het heeft grote gevolgen aan de chassiskant. Om de nieuwe motorformule te laten werken en de autoprestaties niet beduidend minder te maken, moet de hoeveelheid luchtweerstand fors omlaag. Het kan gepaard gaan met actieve aerodynamica en met wat Christian Horner al onheilspellend 'Frankenstein-auto's' heeft genoemd.

Max Verstappen heeft in Oostenrijk aan deze website laten weten dat terugschakelen op het rechte stuk van Monza zou dreigen. Volgens de FIA wordt het niet zo slecht in de praktijk, al opperde Horner afgelopen zomer een in zijn ogen eenvoudige oplossing. Door de verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor iets aan te passen, zouden gekke bokkensprongen met het chassis te verhelpen zijn. Alpine voelt echter helemaal niets voor het aanpassen van de ratio, zo blijkt als Motorsport.com interim-teambaas Bruno Famin vraagt in Abu Dhabi.

'Alleen nog veranderingen aan chassiskant, niet aan motor'

"We delen de zorgen natuurlijk allemaal. We werken ook allemaal samen - dus de Formule 1, de FIA, de motorfabrikanten en de teams - om de juiste regels op te stellen voor de auto zelf. Als je het hebt over energiemanagement [en drag], daar kunnen we in de komende maanden nog wel aan werken. In dat opzicht is geen haast." Famin is echter heel duidelijk na de motorpresentatie van Alpine-Renault: eventuele problemen moeten vanaf nu alleen nog maar aan de chassiskant worden opgelost, niet meer met de motor zelf. "Wat ik wil zeggen is dat het motorreglement al erg lang geleden is afgehamerd, op het moment van spreken ongeveer anderhalf jaar geleden."

Volgens Famin is er op motorisch vlak geen weg meer terug. "Alle motorfabrikanten zijn op dit moment al hard aan het werk. Ze hebben inmiddels al belangrijke keuzes gemaakt voor het ontwerp van de motor en ook voor de technologie die ze willen ontwikkelen. Nu nog dingen veranderen aan het motorreglement zou niet goed zijn. Het is zelfs onacceptabel, dat is duidelijk", laat hij aan deze website weten. Famin denkt overigens ook niet dat de zorgen van Verstappen en co in de praktijk waarheid zullen worden. De Alpine-teambaas stelt dat er aan de chassiskant nog genoeg te verzinnen valt. "Ik ben ervan overtuigd dat we met het chassisreglement een manier gaan vinden om goede auto's en daarmee goede races te creëren", besluit de Fransman.

Als een verrassing zullen de woorden van Famin overigens niet komen voor Red Bull Racing. Zo liet Verstappen recent al weten: "Deze sport is zo politiek. Als wij graag iets veranderd willen hebben, roepen de anderen dat wij iets gevonden hebben wat misschien in ons voordeel kan zijn. Dus die zeggen daar dan nee tegen. Zo werkt het in de Formule 1."

Wil je meer lezen over het Formule 1-seizoen 2023? Bestel dan het jaarboek 'F1 2023: Met afstand de beste', met daarin alle races en achtergronden bij het afgelopen Formule 1-seizoen rechtstreeks uit de paddock!