Alpine wil Williams-coureur Sargeant in F1-auto zetten

Logan Sargeant stelde in Abu Dhabi zijn superlicentie veilig door vierde te worden in het Formule 2-kampioenschap. Het ontbreken van het Formule 1-rijbewijs stond hem nog in de weg om als Williams-coureur bevestigd te worden. Maandag is zijn aantrekken officieel bekendgemaakt. Dinsdag komt de Amerikaan voor het team in actie tijdens de test in Abu Dhabi. Alpine is echter zo aardig om Sargeant nog meer ervaring te laten opdoen door hem in een twee jaar oude F1-auto van het Franse merk te zetten. In dezelfde auto zaten eerder Oscar Piastri, Jack Doohan, Antonio Giovinazzi en natuurlijk Nyck de Vries.

Het aanbod kan als vriendendienst worden gezien, al moet er nog wel een klap op de deal worden gegeven. Het toont de prettige samenwerking tussen beide teams aan. Williams stond ervoor open om Piastri een jaar in bruikleen te nemen en dat konden ze in Enstone waarderen. Uiteindelijk stapte de Australiër over naar McLaren, maar Alpine heeft het fijne gebaar van Williams onthouden en wil dat graag belonen. "We vinden het geen probleem om hem in een van onze oudere auto's te zetten", zegt Alpine-teambaas Otmar Szafnauer tegen Motorsport.com. "Zij hielpen ons met Piastri en wij kunnen hen een dienst verlenen door Logan in een F1-auto te laten rijden. Deze is wel twee jaar oud, maar komt in de buurt van wat we nu hebben. Als ze dit willen, gaan we er zeker naar kijken."

Op de vraag of het niet ongebruikelijk is dat twee F1-teams op deze manier samenwerken, antwoordt hij. "Op dit moment hopen we volgend jaar niet met hun te vechten. Er komt dan vast een moment dat we deze samenwerking heroverwegen. Het is goed om zo'n relatie te hebben voor het geval we elkaar in de toekomst nodig hebben. Als we hen kunnen helpen en er wat geld aan verdienen, waarom dan niet?" Szafnauer zegt ook dat ze met Doohan wellicht het Piastri-model kunnen volgen door hem uit te lenen aan de mannen en dames uit Grove. "Het is fijn om iemand te hebben die dat ziet zitten."

Williams-teambaas Jost Capito bevestigt de prettige samenwerking met Alpine. "Wij zijn denk ik met alle teams bevriend", vertelt hij aan Motorsport.com. "Zonder een goede relatie met Red Bull, was een deal met Alexander Albon niet mogelijk geweest. Dan was die niet gebeurd. Het feit dat je op de baan met elkaar vecht, betekent niet dat je buiten de baan niet met elkaar bevriend kunt zijn."

Video: Logan Sargeant in actie tijdens VT2 op Interlagos