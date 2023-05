Alpine wijst moment aan dat alles uit de hand liep in Baku

Het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan begon met een valse start voor Alpine, dat juist op een stap vooruit had gehoopt met de komst van de nieuwe vloer. De krachtbron van de A523 van Pierre Gasly gaf vroeg in de eerste en enige training de geest en zo kon het team dus weinig data verzamelen om tot een goede afstelling te komen. Vervolgens besloot Alpine om de afstelling van Esteban Ocons auto onder parc fermé-omstandigheden aan te passen, waardoor hij zowel de sprintrace als de hoofdrace vanuit de pitstraat moest starten. In diezelfde pitstraat maakte Ocon aan het einde van de race ook nog eens een spannend moment mee, aangezien de fotografen zich al naar de ingang van de pits begaven voor foto's van de top-drie.

Het hele weekend scoorde Alpine dan ook geen punten, nadat het in Australië ook al nul punten pakte door een crash tussen de twee teamgenoten. Gevraagd hoe dit weekend zich verhield ten opzichte van de andere sprintweekenden, antwoordt sportief directeur Alan Permane: "Ik kan dit weekend niet vergelijken met een ander weekend. Het was eerlijk gezegd zo hectisch en beladen en moeilijk. Het voelt niet als een ander weekend", maakt de Brit duidelijk hoe dramatisch het weekend van Alpine in Baku was.

"Je moet goed voorbereid van start gaan", legt Permane uit. "En je moet gewoon een soepel weekend hebben. Dat hadden we met geen van beide auto's in de training", doelt de sportief directeur op de vlammen bij Gasly en de versnellingsbakproblemen bij Ocon, die daardoor ook minder reed dan gehoopt. "Vanaf dat moment liep alles uit de hand."

Wel heeft Permane alle lof voor de Alpine-monteurs, die in Baku geen moment stil hebben gezeten. "Ze hebben zo hard gewerkt dit weekend. Ze stonden voor een hels karwei met Pierre's motorwissel. En dat heeft gevolgen die jullie niet zien. Zij arriveren hier op woensdag en bouwen de auto's op, maar we bouwen ook onze reserveonderdelen op, zoals de reserve versnellingsbak, reservemotor en dat soort dingen. Als je die allemaal op vrijdag gebruikt, moeten ze vrijdagnacht doorwerken aangezien er dan geen avondklok is in een sprintweekend, aangezien de auto's in parc fermé staan. Ze waren er dus tot een uurtje of 10 of 11 om reserves aan te vullen die ze net gebruikt hadden en zorgden ervoor dat we een motor en versnellingsbak klaar hadden voor de volgende. Het was dus een dubbele slag voor hen. Ze hebben een zware vrijdag achter de rug."

"Vervolgens hebben ze een slopende vlucht van veertien uur naar Miami en sommige van hen gaan dinsdagochtend meteen weer aan de bak", voegt Permane toe, die de menselijke kant van al die technische problemen belicht. "Het is niet makkelijk om daar van bij te komen, zeker als je direct doorgaat naar een andere race. Maar we zullen er het beste van maken. Sommigen zullen dinsdag vrijaf hebben, ontspannen en zonder twijfel genieten van wat zonneschijn. We zullen kijken wat we kunnen doen om de mensen die hier [in Baku] vele uren hebben gewerkt en dinsdag moeten werken, vrij te geven op woensdag en donderdag. Dat geeft ze in ieder geval wat rust en de kans om te eten en een biertje te drinken of wat mensen ook doen om bij te komen."