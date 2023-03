De ware snelheid van Alpine bleef na de Formule 1-wintertest een groot vraagteken. Het Franse merk besloot in de driedaagse geen rondetijden op de zachtste band te klokken. Het eerste raceweekend onthulde slechts een glimp van het echte tempo. Zowel Esteban Ocon als Pierre Gasly kende geen vlekkeloze Grand Prix-weekend. Eerstgenoemde bemachtigde de negende startplek, maar viel ver terug door drie tijdstraffen en gaf uiteindelijk op. Zijn ploegmaat startte door een fout in de kwalificatie als laatste. Hij koos voor een agressieve afstelling en klom op naar de negende plek in de wedstrijd.

De snelheid van Ocon in de kwalificatie en de comeback van Gasly in de race benadrukten de potentie die in de A523 zit. Team Otmar Szafnauer blijft voorzichtig. Hij weet niet wat er bereikt kan worden in een vlekkeloos weekend. "Want dat weten we door een aantal operationele dingen tijdens de race nog steeds niet", zegt de Alpine-chef. "Esteban had al zijn problemen en Pierre zat in het begin lang vast op P19. Ik kijk altijd puur naar rondetijden. Het is natuurlijk mogelijk dat de rondetijden van de mannen voor en achter [in dezelfde auto] zo twee seconden verschillen door de positie waar je racet. Ik heb niet echt een goed beeld van waar we staan, maar ik heb zo'n idee dat we er niet ver achter zitten."

Gasly reed een sterke laatste stint op de zachtste band en wist Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas bijna in te halen. Dit tempo deed vermoeden dat Alpine nu het vijfde snelste team is. De Britse renstal is namelijk voorbijgestoken door Aston Martin. Het is volgens Szafnauer aan Alpine om op basis van ontwikkeling de vierde plek in handen te houden. Op korte termijn is hij er al van overtuigd dat het team uit Enstone veel punten kan scoren door vlekkeloze weekenden te rijden.

"We zaten ongeveer zestien seconden achter Bottas. We haalden hem wel bij, maar helaas niet in. De stint was wel goed naar mijn mening", zegt de Roemeense Amerikaan. "Vanuit optimistisch oogpunt: stel dat Pierre vanaf P9 was gestart, dan hadden we hem wel verslagen. Hoe dicht waren we dan wel niet in de buurt geweest van Mercedes en Stroll? Zij lagen daar weer zestien seconden voor. Het is zaak dat we beter ontwikkelen en het gat dichten met de jongens die we willen verslaan. Dat Esteban niet goed in zijn startpositie stond, leert hij alleen maar van. Operationeel gezien kunnen we uitkijken naar probleemloze races. Als ze allebei in de top tien kwalificeren, scoren we vast voldoende punten in de strijd voor de vierde plaats."

Video: Ocon krijgt de ene na de andere tijdstraf in Bahrein