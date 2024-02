Alpine: Ook vóór Hamilton-nieuws gesprekken gehad over F1-contract Ocon en Gasly

Het nieuws van de overstap van Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari heeft de rijdersmarkt voor 2025 flink opgeschud. Charles Leclerc, Lando Norris en Oscar Piastri werden vroegtijdig van die markt gehaald door contractverlengingen, maar er zijn altijd nog twaalf coureurs die voor dat seizoen nog aan de onderhandelingstafel moeten schuiven. Ook Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon zijn nog niet zeker van hun toekomst bij de Franse renstal. Voor Alpine kan het silly season van 2024 nog een interessante worden, aangezien het nu wel over een gedroomde Franse line-up beschikt, maar het team weet ook dat Ocon nog altijd banden heeft met Mercedes. Zodoende zou Ocon zomaar op het lijstje van Mercedes-teambaas Toto Wolff kunnen staan, waardoor Alpine weer een zitje te vullen heeft.

Alpine-teambaas Bruno Famin benadrukt dat er op de achtergrond al gesprekken plaatsvinden met Ocon en Gasly over een eventuele contractverlenging. Die gesprekken zijn, zo licht Famin toe, niet gestart na het nieuws van Hamilton. "We hebben niet gewacht op het nieuws dat Hamilton naar Ferrari zou gaan om het gesprek met onze coureurs aan te gaan", legt Famin uit. "We zijn continu in gesprek met onze coureurs. Ik ben erg blij met de band die ik met ze heb, evenals de communicatie en het werk dat ze leveren. We praten regelmatig met ze. We hebben vóór en na Hamilton gesproken. Om eerlijk te zijn houden we allemaal natuurlijk de rijdersmarkt in de gaten. We hebben ook nog onze Academy en het is onze plicht om te volgen wat er allemaal speelt. Daar zitten we bovenop, maar er is nog helemaal geen beslissing genomen", verklapt de nieuwe teambaas. "Onze prioriteit ligt meer bij de ontwikkeling van de auto en het team. We hebben vertrouwen in onze coureurs."

Gevraagd door Motorsport.com of het voor Alpine belangrijk is dat er een einde komt aan de onzekerheid van de toekomst van Ocon of Gasly, antwoordt Famin: "Zij weten wat wij denken en zij weten hoe de Formule 1 werkt. Er is geen dubbelhartigheid. En daarom is het belangrijk om regelmatig met elkaar te praten, om alles op tafel te leggen. Nogmaals, we zijn blij met ze. Laten we eerst de eerste race afwachten en kijken hoe de auto daar presteert, maar zoals ik het begrijp zijn zij blij met het team. Laten we daar later over praten."