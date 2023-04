Alpine was in het Formule 1-seizoen 2022 het vierde sterkste team en won na een lang gevecht de strijd van McLaren, dat vijfde werd. Voor dit jaar wilde het Franse merk meer richting de top-drie en juist verder bij de vijfde stek vandaan. Die missie kreeg een aardige tik door de grote sprong die Aston Martin plots maakte, waardoor Alpine nu juist het vijfde team lijkt te zijn. Aston Martin is voorlopig buiten bereik. Het team uit Enstone mikt nu op P4 en wil daarvoor de strijd met Mercedes aangaan.

"We hebben het gevoel dat we tegen hun kunnen vechten", zegt teambaas Otmar Szafnauer. "In Baku komen we met een behoorlijke upgrade en ook naar Miami nemen we iets mee. We blijven wat dat betreft alles geven. Vorig jaar was de correlatie vaak in orde. Als we nu met nieuwe zaken blijven komen, dan is er een mogelijkheid dat we naarmate het seizoen vordert we door die ontwikkeling de strijd met anderen kunnen aangaan. Afgelopen seizoen kwamen we vrij vaak met iets nieuws. Als we dat niveau voor nu volhouden, dan komen we in de loop van het jaar ongetwijfeld dichter bij. Het is wel relatief allemaal. Ik weet namelijk waar wij mee gaan komen, maar niet wat Mercedes doet."

Red Bull niet in te halen

In de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië was het gat naar Mercedes slechts drie tienden, maar in Australië wist het Duitse merk dat gat op te rekken. Volgens Pat Fry, technisch directeur van Alpine, moeten er vier tot vijf tienden gevonden worden. De snelle ontwikkelingen in de fabriek geven hem het vertrouwen dat dit gat gedicht kan worden. "In Baku moeten we als het goed is een sterke stap gaan zetten. Er komt daarna nog meer. In de zesde race (Imola, red.) moeten er opnieuw mooie stappen worden gezet. Veel van de updates voor Miami laten goede dingen zien in de fabriek. Het is ons gelukt om die naar voren te halen. We moeten vier tot vijf tienden overbruggen. Niet om Red Bull in te halen, maar om anderen in te halen. Die liggen binnen ons bereik. Het is zaak dat we gewoon met ontwikkelen doorgaan."

Fry waarschuwt wel dat er niet te veel nadruk op Mercedes moet liggen, maar dat het zich juist moet richten op het optimaliseren van het budgetplafond. "We hebben goede progressie geboekt, maar je weet niet wat anderen doen. Dat is onderdeel van het spelletje, toch?", gaat de Brit verder. "In de komende wedstrijden komt er performance aan die het gat dicht. Het draait echter niet om een enkele race, maar om de ontwikkelingsstrijd. Je hebt geen idee waar anderen precies staan."