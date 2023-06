Het Franse fabrieksteam kende in de nauwe straten van Monte Carlo het beste weekend van het F1-seizoen 2023. Esteban Ocon en Pierre Gasly kwalificeerden en finishten op respectievelijk de derde en zevende plaats. De twee Fransen werden daarbij geholpen door de recente updates op de A523. Op de vraag wat sportief directeur Alan Permane verwacht van de komende race, de Grand Prix van Spanje, antwoordt hij: “Om eerlijk te zijn min of meer hetzelfde. Dit is geen speciale Monaco-auto. We hebben de upgrades die bedoeld waren voor Imola in Monaco op de auto gezet, en nog een aantal meer. De auto werkt goed. Ik verwacht in de komende race voor Mercedes te staan, op gelijke hoogte met Ferrari. Max Verstappen is te ver weg en Checo ook als hij zijn dag heeft. Fernando Alonso wordt eveneens lastig, maar ik zie niet in waarom we niet zouden kunnen strijden met Mercedes en Ferrari. Dat deden we in Monaco en Miami ook. Ze waren in Miami uiteindelijk iets sneller, maar we waren in gevecht.”

Desondanks moet Permane toegeven dat hij niet had verwacht dat het in Monaco zo goed zou gaan: “Om eerlijk te zijn niet, nee. Het laatste low speed stratencircuit met langzame bochten - Baku - eindigde in een nachtmerrie voor ons. De auto presteerde redelijk in Melbourne, redelijk in Jeddah, goed in Miami, dus we wisten dat we in Monaco kansen hadden. Een podiumplaats hadden we niet verwacht.” Op de vraag of er komend weekend in Spanje meer duidelijk wordt over de ware aard van de updates, antwoordt Permane: “Monaco is een buitenbeentje. We zijn natuurlijk heel blij met hoe we daar gepresteerd hebben, en we verwachten ook in Barcelona goed voor de dag te komen. Daar krijgen we een beter beeld van de auto. Er komt nog een kleine update. Dan zien we beter waar we staan.”