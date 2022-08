Alpine versus McLaren: Datum vastgesteld voor Piastri-hoorzitting

Toptalent Oscar Piastri is het middelpunt van een rel tussen Alpine en McLaren. De Australiër maakt al enkele jaren deel uit van het talentenprogramma van de Franse formatie en werd gezien als de ideale opvolger van de vertrekkende Fernando Alonso. Piastri heeft echter heel andere plannen en liet weten niet voor Alpine te gaan racen, omdat hij een deal met McLaren heeft getekend. Daar moet hij de opvolger worden van de opzij gezette Daniel Ricciardo.

Zowel Alpine als McLaren beweert een rechtsgeldig contract met Piastri te hebben. Bronnen dicht bij het vuur hebben Motorsport.com laten weten dat de zaak maandag besproken wordt door de Contracts Recognition Board. Het is nog niet bekend of er ook direct een uitspraak zal volgen. Dat hangt af van de complexiteit van de contracten met beide partijen.

De F1 Contracts Recognition Board bestaat uit een aantal onafhankelijke advocaten die de contracten analyseren. Zij evalueren welke deals rechtsgeldig zijn en moeten bepalen of Alpine de optie op Piastri tijdig heeft gelicht, of dat de Australiër inderdaad vrij was om een contract bij McLaren te tekenen. De CRB is opgericht na de contractuele onenigheid tussen Michael Schumacher en Jordan na het sensationele debuut van de Duitser op Spa 1991. Het doel van de raad is om ellenlange rechtszaken bij de civiele rechter te voorkomen.

