Maandagochtend meldt Alpine’s moederbedrijf Renault dat het 24 procent van de aandelen heeft verkocht, waardoor de totaalwaarde van het merk op 900 miljoen dollar wordt geschat. De Franse renstal heeft een stukje van het bedrijf overgedragen aan investeerders Otro Capital, RedBird Capital Partners en Maximum Effort Investments. RedBird en Maximum Efforts Investments zijn absoluut geen onbekenden in de sportwereld. Eerstgenoemde is nummer drie grootaandeelhouder in Fenway Sports Group, een organisatie die investeringen hebben gedaan in MLB-club Boston Red Sox en Premier League club Liverpool FC. Maximum Efforts Investments wordt geleid door Hollywood-acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney, die beiden eigenaar zijn van de Welshe voetbalclub Wrexham FC, met Michael B. Jordan als mede-investeerder. Otro Capital’s medeoprichter Alex Scheiner zal plaatsnemen aan de bestuurstafel van het team uit Enstone.

In de aankondiging laat Renault weten dat Alpine kan profiteren van de collectieve expertise en staat van dienst in de sportwereld die de investeerdersgroep met zich meebrengt. Volgens het Franse merk gaan zij het team vooruithelpen via media, sponsoren, kaartverkoop, hospitality, commerciële rechtenmanagement, licenties en merchandise strategieën zodat extra waarde kan worden gecreëerd voor het Formule 1-team. “De investeerdersgroep heeft ervaring in het opbouwen van verschillende erkende partners zoals de Dallas Cowboys, Fenway Sports Group, de NFL, Toulouse FC en Wrexham FC. Alpine F1-team zal ook gebruikmaken van de expertise in data en technologie, belangrijke marketingfacilitators en commerciële prestaties”, laat men weten in de berichtgeving.

Alpine’s CEO Laurent Rossi verwelkomt de nieuwe groep investeerders bij het team dat vorig jaar vierde eindigde in het constructeurskampioenschap. Volgens de Fransman willen ze binnen de komende jaren het gevecht voor het kampioenschap aangaan. “Deze samenwerking is een stap in de goede richting door de prestaties op alle niveaus te verbeteren”, vertelt hij. “Ten eerste zullen Otro Capitals, RedBirds Capital Partners en Maximum Effort Investments als internationale spelers met een sterke staat van dienst in de sportindustrie hun expertise gebruiken om onze media- en marketingstrategieën te stimuleren, wat essentieel is om onze sportieve prestaties op de lange termijn te ondersteunen. Daarnaast zal de extra waarde die hiermee gegenereerd wordt, in het team worden geïnvesteerd, zodat het Mountain Climber plan, die is ontworpen om het gat met de topteams in termen van state-of-the-art faciliteiten en apparatuur te dichten, kan worden versneld.” Renault benadrukte dat de investeringen alleen betrekking hebben op het F1-team, niet op de motorontwikkeling dat zich afspeelt in Viry-Châtillon.