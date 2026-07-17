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Alpine verklaart crash van Pierre Gasly die VT2 stillegde

Pierre Gasly’s dag op Spa-Francorchamps eindigde in de muur na wat hij een 'enorm' moment noemde

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Gepubliceerd:
Pierre Gasly, Alpine

Alpine en Pierre Gasly hebben hun licht laten schijnen op de crash van de Fransman aan het einde van de tweede vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van België in de Formule 1.

Het incident vond plaats in de slotfase van de tweede sessie op vrijdag, toen Gasly bij het uitkomen van de Les Fagnes-sectie plotseling overstuur kreeg. Daardoor schoot hij nipt het grind in en raakte hij de buitenste vangrail, waardoor hij in een spin terechtkwam en opnieuw in de muur belandde.

“Ik denk dat hij een kleine snap had, ik denk dat het bocht 14 was, waardoor hij helaas op de kerb terechtkwam, wat hem vervolgens de vangrail in stuurde," analyseerde managing director Steve Nielsen. "Een kleine fout, die op veel andere circuits geen probleem zou zijn geweest, maar op dit circuit word je er op bepaalde plekken voor afgestraft, en dat is wat er gebeurde."

"Maar het gebeurt,” voegde de Alpine-baas toe.

“We moeten gewoon begrijpen wat er in VT2 is gebeurd, ik had gewoon een grote snap, verloor de auto,” bevestigde Gasly. “Het was een enorme snap. Het duurde gewoon veel langer om te herstellen en tegen de tijd dat hij hersteld was, was ik al van de baan en kon ik niet meer terug de baan op.”

 

Dit was qua prestaties nog altijd een bemoedigende dag voor Alpine, nadat het team in geen enkele sessie van de laatste drie grands prix Q3 had gehaald. Franco Colapinto was zevende in VT2 en was 0,147s sneller dan de op één na snelste auto uit het middenveld – de Racing Bulls van Arvid Lindblad.

“Blijer dan tijdens eerdere weekenden en eerdere races,” zei de Argentijn. “We hebben dit weekend een beetje performance gevonden, en ik denk ook dat de koelere omstandigheden, het circuit met langzamere bochten, ons ook hebben geholpen en onze beperkingen hebben geholpen. Natuurlijk moeten we nog wat meer tempo vinden, maar het is positief om voor de Racing Bulls te staan, het is lang geleden dat we voor hen stonden, dus het is een positieve dag geweest.”

“Al met al was het een goede testdag, VT1, VT2, veel verschillende onderdelen geprobeerd op beide auto's,” voegde Gasly toe, terwijl Alpine op het Belgische circuit een geüpdatete halo introduceerde. “Dus nu moeten we gewoon afwegen wat goed is, wat de betere van al deze afstellingen is en proberen alles samen te brengen voor morgen, maar over het geheel genomen productief.”

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Maar wanneer je op vrijdag vooraan staat, bestaat het risico dat je in je zoektocht naar perfectie afdwaalt van een behoorlijke afstelling.

“Het goede nieuws voor ons is dat we er in VT2 competitiever uitzagen dan in VT1, al kwam dat grotendeels doordat we in VT1 aan het testen waren,” wees Nielsen erop. “Maar de auto lijkt weer wat snelheid te hebben, wat goed is, we moeten er alleen voor zorgen dat we vannacht niets doen waardoor we dat kwijtraken.”

Foto's van de GP van België - vrijdag

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