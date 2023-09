Alpine verdedigt teamorders tijdens F1-race Japan

Het was op zich geen verkeerde zondag tijdens het Formule 1-weekend in Japan voor Alpine. Beide wagens kwamen in de punten, met Esteban Ocon als negende en teamgenoot Pierre Gasly één plekje lager. Toch heerst er bij de Franse renstal na afloop van de race een onrustige sfeer, want een paar ronden voor het einde van de race werd Gasly gevraagd zijn teamgenoot te laten passeren, iets wat de Fransman met tegenzin (en een middelvinger) deed. "Voor ons als team is er geen verschil tussen een tiende en een negende plaats of een negende en tiende", vertelde de gefrustreerde rijder. "Ik had dit absoluut niet verwacht. Het is niet iets wat ik begrijp, want ik was de voorste auto. We gaan hier dus nog over praten."

Voor interim-teambaas van Alpine Bruno Famin is er na afloop van de race geen sprake van spijt en spreekt geluiden van spanningen tussen zijn coureurs tegen. "We hebben geen problemen tussen de coureurs", vertelt de Fransman. "Ik denk dat het heel normaal is dat de coureurs voor hun eigen resultaten willen vechten, dat is normaal en dat is waar ze voor worden betaald. Maar ze krijgen ook betaald om de beste resultaten voor het team te behalen. Dat wilden we doen door Esteban en Pierre te laten wisselen, om zo Fernando Alonso aan te kunnen vallen. Dat lukte niet, dus dan is het normaal om terug te wisselen." De ingenieur refereert hiermee aan het moment dat Gasly Ocon voorbij mocht om op vers rubber naar Alonso te gaan, maar zoals Famin vertelt slaagde Gasly daar niet in.

Na afloop van de race had Famin al gesproken met Gasly en erkent dat vanuit de renstal de communicatie helderder had gekund. "Dat is een punt wat we moeten controleren, we moeten transparant zijn", antwoordt de Franse teambaas op een vraag of de instructies voor zijn coureur duidelijk waren. "Ik weet niet wat we gezegd hebben en dat moeten we verduidelijken. Soms hebben we problemen als de radio niet goed werkt. Soms kan het zijn dat de instructies vanuit de engineer niet goed zijn of dat de coureur het niet goed opslaat, omdat hij te gefocust is op iets anders." Dat laatste wil Famin eerst nog even afwachten: "Dat moeten we checken, maar goed. De manoeuvre werd gedaan vanuit teambelang en ik heb er geen twijfels over dat beide coureurs het daar mee eens zijn."