Het Jeddah Corniche Circuit is een razendsnel stratencircuit en dé plek om eens te kijken waar Alpine staat in de pikorde, want bij het Franse merk zijn daar vraagtekens over. Het wisselvallige weekend in Bahrein zorgde niet voor het juiste beeld, al was teambaas Otmar Szafnauer aardig te spreken over de race van Pierre Gasly. De Grand Prix van Esteban Ocon daarentegen was er een om niet over naar huis te schrijven. De Fransman kreeg straf na straf en werd uiteindelijk vroegtijdig uit de race gehaald.

Otmar Szafnauer verwacht in Saudi-Arabië geen herhaling van Ocon. "Ik geloof dat dit een eenmalig iets was", aldus de Alpine-teambaas. "Het was een opeenstapeling van fouten van zijn kant en op operationeel vlak. Zijn kant van de garage zal er in Jeddah alles aan doen om terug te slaan." De chef zegt dat Alpine weet welke potentie in de A523 zit: "Maar we hebben nog niet alles uit het pakket gehaald. Er ligt nog werk op de plank om dat te bereiken. Het is een lang seizoen, die we wel met punten zijn begonnen. We blijven pushen als team."

En die punten werden gescoord door Gasly, die in zijn eerste race voor Alpine bijzonder sterk reed. "Over het algemeen was ik best tevreden over mijn weekend in Bahrein, helemaal over de zondag. Ik weet dat ik nog veel meer kan en ook het team heeft nog niet alles laten zien. Daarom verliet ik Sakhir toch met een bepaalde teleurstelling. Het viel niet allemaal in elkaar. Dat moet wel om maximaal te presteren", aldus Gasly, die in 2021 en 2022 punten scoorde namens AlphaTauri in Jeddah. "Het lijkt me goed om die trend door te zetten. Ik heb een prima dag gehad in de simulator in Enstone en kijk uit naar het tonen van onze potentie."

Ocon kan niet wachten op vrijdag weer de baan op te gaan: "Bahrein was mijn beroerdste F1-race tot nu toe", zegt hij. "Het is wel belangrijk dat we leren van die fouten en zorgen dat deze niet herhaald worden. Het team en ik willen vooruit, daarom kijken we uit naar Jeddah. Pierre leverde geweldig werk door zijn eerste punten te scoren. Ik haal daar veel positieve dingen uit. Het heeft de potentie van de auto en een goede pace laten zien. Het is nu zaak om het maximale eruit te trekken, zowel op zaterdag als zondag. Ik zie dit weekend als een kans om terug te slaan."