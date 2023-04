Alpine: Updates Baku niet vertraagd door crash in Australië

Het zag er allemaal rooskleurig uit voor Alpine in Melbourne, waar een dubbele puntenfinish op tafel lag voor de renstal. De tweede herstart, na de crash van Kevin Magnussen, gooide echter roet in het eten. Pierre Gasly maakte een uitstapje door het gras en kwam terug de baan op, maar leek daarbij de roze bolide van teamgenoot Esteban Ocon over het hoofd te zien. Hij duwde Ocon de muur in waarna beide coureurs konden uitstappen. Zo liep Alpine kostbare punten mis én zat het ineens met een stevige kostenpost aan schade.

Alpine is na het incident begonnen met het aanvullen van reserveonderdelen, waar het team ook de tijd voor had dankzij de onderbreking van drie weken. Dat kostte uiteraard wel tijd en teambaas Otmar Szafnauer geeft toe dat dit het risico met zich meebracht dat de geplande updates niet op tijd af zouden zijn voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Maar, zo verzekert hij, Alpine heeft zich aan de planning kunnen houden en genoeg exemplaren kunnen produceren van de nieuwe vloer die het meeneemt naar Baku, in de hoop weer wat snelheid te vinden.

In de F1 Nation-podcast stelt Szafnauer dat een crash zoals die in Melbourne met twee races te gaan een grotere impact zou hebben gehad dan dat nu het geval is. "Met twintig races te gaan kwamen er drie positieve zaken naar boven. Eén: hoewel geholpen door de DRS, waren we in staat om de Ferrari van [Carlos] Sainz bij te houden en zelfs zonder DRS om vóór de Aston Martin van Lance [Stroll] te blijven. Dat was positief. Het andere grote positieve punt was dat, toen de crash gebeurde, het hele team hier in Enstone bij elkaar kwam. Ze hebben niet gewacht op een rapport van dit is beschadigd, dat is beschadigd, we moeten deze ophangingen of een voorvleugel vervangen."

"Zij zagen wat er was gebeurd en gingen meteen aan de slag om een deel van de productiemiddelen in te zetten voor de productie van reserveonderdelen, zonder de upgrade die voor Baku gepland was uit het oog te verliezen. Dat is een geweldige inspanning van iedereen hier geweest", prijst Szafnauer zijn team. "We zullen daarom met de geplande updates naar Baku gaan. Dat was één of twee uur voordat we de koppen bij elkaar staken nog onzeker, omdat je absoluut reserveonderdelen prioriteit moet geven boven de upgrade. Maar nu gaan we met de updates naar Baku, evenals enkele reserveonderdelen." Hij noemt het geen geheim dat Alpine een nieuwe vloer meeneemt. Het gaat niet om een aanpassing, maar een 'volledig nieuwe' vloer. "Dat is wat het is, naast een paar kleinere dingen. Maar het gaat met name om de vloer."

De crash was qua punten een kostbare, maar ook onder het budgetplafond kunnen dit soort crashes gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de bolide. Daar is echter geen sprake van, zo benadrukt Szafnauer. "Beide chassis waren in orde, deze konden gerepareerd worden. In ons budget houden we een bepaald percentage apart voor schade door crashes", legt de Alpine-teambaas uit. "We hebben naar voorgaande jaren gekeken en weten hoe een gemiddeld jaar eruitziet qua schade en hoeveel dat kost. Dat je zo vroeg in het seizoen zo'n crash hebt, betekent dat je een deel van dat geld vroeg hebt uitgegeven. Op dit moment heeft het geen invloed op onze plannen, op de updates die we meenemen. Dus voor nu heeft het geen consequenties."