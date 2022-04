Alpine geeft uitleg over intensievere rol reservecoureur Piastri

Oscar Piastri zit dit seizoen zonder racestoeltje na drie opeenvolgende titels in de Formule Renault, Formule 3 en Formule 2. Door het winnen van de F2-titel in zijn debuutseizoen kon de Alpine-junior niet nog een jaar in de opstapklasse rijden en ook een stoeltje in F1 was niet beschikbaar. De rijder uit Melbourne kreeg wel promotie bij Alpine en gaat tegenwoordig als officiële reservecoureur door het leven. Mocht Fernando Alonso of Esteban Ocon om wat voor reden ook een Grand Prix moeten laten schieten, dan is Piastri de coureur die als vervanger optreedt. Alpine-baas Laurent Rossi is er echter van overtuigd dat een jaar aan de zijlijn de snelle ontwikkeling van Piastri niet in de weg zal staan.

Alpine heeft de rol van Piastri opnieuw vorm gegeven. Dit houdt in dat de Australiër samen met de andere coureurs deelneemt aan elke test- en simulatorsessie. Tevens is Piastri aanwezig bij elke briefing tijdens een raceweekend. "Hij krijgt een uitgebreid testprogramma met veel testdagen, kilometers en simulatorwerk", zegt Rossi tegen Motorsport.com. "Normaliter doen dezelfde rijders niet alle test- of simulatorsessies, maar het helpt nu om verschillende standpunten te hebben. Wij hebben het gevoel dat Oscar wel meer kan inbrengen dan de minder doorgewinterde simulator-coureurs. Hij haalt wellicht meer uit een uitgebreider programma op en buiten de baan. Bovendien betrekken we hem ook meer dan de andere testcoureurs bij de briefings. Hij kijkt ook veel naar andere coureurs en het gedrag van andere auto's. Oscar levert goede en betrouwbare input. Het is niet dat iemand denkt: 'Ja, hoor, wat weet jij er nou van?'. Hij krijgt veel informatie, waardoor zijn ervaring en expertise groeit. Het is een veel intensiever programma dan de meeste rookies krijgen. Vorig jaar was onze reservecoureur (Daniil Kvyat, red.) niet zo betrokken. Hij deed ook niet alle tests en stapte ook niet vaak in de simulator. Oscar doet dit wel allemaal."

Er liggen ook plannen om Piastri later dit F1-seizoen te laten rijden in een eerste vrije training. Volgens Rossi had Alpine dit graag gedaan in Melbourne voor Piastri's thuispubliek, maar vanwege de nieuwe reglementen en de aangepaste lay-out kon dit niet doorgaan. "Het was een geweldig idee en het was een prachtig moment geweest", vervolgt Rossi. "Maar goed, de auto's zijn gloednieuw. De coureurs en teams zijn hun kennis nog aan het bijspijkeren, dus elke training is belangrijk. Daarnaast was de baan in Albert Park ook aangepast en hadden we niet veel reserveonderdelen bij ons. Om als vaste coureur een auto in de vernieling te rijden, is iets anders dan wanneer een reservecoureur dat doet. Die druk kun je hem niet opleggen, ondanks zijn talent. Mocht je een chassis kapotmaken, dan heb je net als Haas geen reservechassis meer. Er waren te veel risico's, dus we hebben besloten dit later in het jaar te doen. We hebben een aantal Grands Prix aangestipt als mogelijkheid, denk dan aan banen waar ze al ontzettend vaak hebben gereden en VT1 niet heel belangrijk is."