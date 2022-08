Fernando Alonso maakte daags na de Hongaarse Grand Prix verrassend bekend na dit seizoen voor meerdere jaren over te stappen naar Aston Martin, dit terwijl Alpine dacht dat het nog in gesprek was met de Spaanse coureur over de toekomst. Teambaas Otmar Szafnauer vernam via het persbericht de overstap van zijn collega en niet via de coureur zelf. Ondanks de spanningen verwacht de Amerikaan dat het resterende seizoen zo efficiënt mogelijk wordt afgewerkt.

"Ik maak me niet druk om de rest van het seizoen", zegt Szafnauer. "Onze doelen zijn helder. We willen op z'n minst vierde worden in het constructeurskampioenschap. De derde plek is denk ik een stap te ver. Fernando realiseert zich dit ook. Hij een professional, een echte strijder. Zodra hij de helm opzet geeft 'ie alles en denkt hij alleen maar aan het zo hoog mogelijk finishen. Hij heeft die drive nog. Dat is waarom hij hier is. Ik zit hetzelfde in elkaar." Volgens de Amerikaanse teambaas is de A522 competitiever geworden naarmate het seizoen vorderde. "Ik wil dat we ons uiterste best blijven doen", vervolgt hij. "Onze upgrades volgen elkaar in rap tempo op. In Spa komen we weer met iets, dat blijven we doen tot het einde van het jaar. Fernando weet dat. Hij moet samen met Esteban aan de bak om de performance te maximaliseren. Daar twijfel ik niet aan."

Op de vraag hoe Alonso het bij zijn nieuwe werkgever gaat doen, antwoordt Szafnauer dat het nog te vroeg is om daar iets over te zeggen. "Hij is een geweldige coureur. Eén van de beste waar ik ooit mee gewerkt heb", vervolgt de chef. "Hij strijdt nog steeds op een hoog niveau, is snel en in listige situaties zie je zijn vaardigheden. Hij is zelfs nog beter. Dat hebben we dit jaar wel gezien. Als dat nog drie jaar zo doorgaat, is dat geweldig voor Aston en Fernando. Ik weet niet wanneer het minder wordt. Je kan dit niet voorspellen. Je moet met zoveel factoren rekening houden. We moeten zien wat er gebeurt."