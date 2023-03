Alpine heeft in Bahrein een valse start gemaakt in het nieuwe Formule 1-seizoen. Op zaterdag kwalificeerde kersverse aanwinst Pierre Gasly zich op de laatste plaats, waarna Esteban Ocon op zondag een dramatische race had, waar hij maar liefst drie penalty’s uitgedeeld kreeg. Eerstgenoemde herstelde zijn slechte prestatie op zaterdag door een dijk van een race te rijden, waardoor hij enkele punten mee naar huis nam voor zijn nieuwe team.

Concurrent Aston Martin heeft daarentegen een droomstart beleefd. Alpine’s teambaas Otmar Szafnauer, die het Britse team begin 2022 verruilde voor zijn huidige werkgever, feliciteert het team met de progressie die het de afgelopen winter heeft geboekt. “Ze hebben een duidelijke sprong gemaakt. Het was eerlijk gezegd altijd al een goed en efficiënt team.” Szafnauer vergelijkt de situatie waar Aston Martin zich nu in bevindt met die van hun voorganger Force India, waar hij toentertijd werkzaam was als operationeel directeur. “Dat was precies hetzelfde: Dezelfde relatieve positie, podiumfinishers. Perez kwalificeerde zich in 2014 geloof ik vijfde en had ook hele goede racepace.” Ondanks de razende start van het seizoen eindigde Force India in dat jaar op de zesde plek in het constructeurskampioenschap.

Nico Hulkenberg, Force India VJM07 Foto: Sutton Images

Hoewel Szafnauer toegeeft dat het moeilijk zal zijn om Aston Martin bij te houden, vertelt hij dat hij liever wil focussen op hun eigen tekortkomingen ten opzichte van de leiders van het veld. “We moeten kijken naar het verschil tussen ons en de polepositie van dit jaar en vorig jaar”, legt hij uit. “We moeten bepalen hoe goed onze race pace was en waar we hadden kunnen finishen als we niet onze operationele problemen hadden gehad. Waren we dan sneller geweest dan vorig jaar of niet? Ieder jaar moeten we de concurrentie bijbenen. Aangezien Aston Martin grote stappen heeft gezet moeten we hun ook inhalen.” Ondanks de valse start van de Franse renstal, is Szafnauer ervan overtuigd dat de vierde plek in het constructeurskampioenschap er nog in zit. “Vorig jaar werden we in Bahrein ook verslagen door Haas en Alfa Romeo. Nu racen we tegen andere concurrenten, maar we moeten hetzelfde doen als wat we vorig jaar deden”, aldus de teambaas van Alpine.