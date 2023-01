Alpine-talent Doohan mikt op F1-zitje in 2024: "Weet wat ik moet doen"

De net 20-jarige Jack Doohan begint dit jaar aan zijn twee volledige seizoen in de Formule 2. De Australiër eindigde in 2021 als runner-up in het Formule 3-kampioenschap en eindigde afgelopen jaar als zesde in zijn rookie season in F2, inclusief drie overwinningen. Tussendoor switchte hij van opleidingstraject. Red Bull werd ingeruild voor Alpine, een zet waar hij bepaald geen spijt van heeft. Onder de vleugels van het Franse team mocht Doohan in Mexico en Abu Dhabi al een vrije training voor zijn rekening nemen, waarna op het Yas Marina Circuit ook de bandentest van Pirelli volgde.

Het heeft Doohan een idee van de Formule 1 gegeven en die eerste indruk smaakt logischerwijs naar meer. Een volwaardig zitje - waar hij voor het seizoen 2023 overigens ook al aan is gelinkt - is het doel, al weet Doohan precies wat hem voor die tijd te doen staat. "Mijn focus ligt volledig op de Formule 2. Ik ben dit jaar ook reservecoureur bij het F1-team en dat is natuurlijk heel mooi, maar uiteindelijk brengt die rol me niet vanzelf naar waar ik wil zijn. Het is mooi om bij alle races te zijn, maar voor een coureur net zo jammer om niet te kunnen rijden. De kans dat je mag instappen voor een race als invaller is natuurlijk vrij klein, volgens mij is dat sinds 2014 of 2015 niet meer gebeurt bij het team dat nu Alpine is. Ik moet mijn focus dus volledig op de Formule 2 houden, om dan hopelijk in 2024 of 2025 een fulltime F1-zitje te pakken."

Is er wel ruimte bij Alpine?

Doohan schuift zijn ambities met die laatste woorden niet onder stoelen of banken. Promoveren naar de Formule 1 bij Alpine lijkt echter niet zo makkelijk, omdat het team met Esteban Ocon en Pierre Gasly al een line-up heeft waar het nog jaren mee vooruit kan. Op het eerste oog lijkt Doohan dan ook in een situatie te zitten vergelijkbaar met die van Oscar Piastri een jaar geleden. "Maar ik heb alle vertrouwen in Alpine. Het begint ook bij mezelf. Ik moet eerst het Formule 2-kampioenschap winnen in 2023. Maar als alles een beetje intact blijft, heb ik er wel vertrouwen in dat het kan lukken." Doohan komt dit jaar overigens voor het tweede seizoen op rij in actie met Virtuosi Racing.

Mocht hij de titel daadwerkelijk pakken, dan kan het Piastri-scenario zich wel degelijk aandienen. "Als ik daarna een jaar moet wachten op F1, dan is dat geen ramp. Ik wil best graag een jaar wachten op een zitje bij Alpine, om dan met hen door te kunnen groeien. En als de kans zich voordoet om mij uit te lenen, zou dat natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar goed, dat is allemaal toekomstmuziek en kan op termijn nog wel worden beslist. Het is eerst aan mij om te doen wat ik moet doen in de Formule 2. Zoals in ieder juniorprogramma praten we daar constant over. Er worden er doelen gesteld en bij die doelen horen dan uiteindelijk weer beloningen", heeft Doohan zijn pad al scherp voor ogen.