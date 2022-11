De twee teams hebben de contractuele situatie van Oscar Piastri besproken sinds hij in de zomer werd aangekondigd als McLaren-coureur voor 2023. Gezien de gang van zaken rond de overstap van de 21-jarige piloot naar Woking leek Alpine aanvankelijk terughoudend om hem tegemoet te komen. Het eerste teken van vooruitgang was onlangs te zien; Piastri heeft twee dagen op Paul Ricard met de MCL35M van vorig jaar gereden, de auto die eerder werd gebruikt om Colton Herta, Alex Palou en Pato O'Ward de nodige F1-kilometers te laten maken. McLaren heeft tot nu toe geen details gegeven over deze test. De renstal heeft wel bevestigd dat hij heeft plaatsgevonden.

Een definitief akkoord met Alpine om Piastri voor het einde van het kalenderjaar formeel vrij te laten is nu bereikt. Hij zal zijn eerste publieke optreden bij McLaren maken in de huidige MCL36 tijdens de test voor jonge coureurs op de dinsdag na de Grand Prix van Abu Dhabi. Naar verluidt zal hij niet deelnemen aan de eerste vrije training tijdens het raceweekend in Abu Dhabi omdat dit binnen het huidige raceseizoen valt. McLaren heeft in ieder geval al toegezegd O'Ward in die sessie te laten rijden, nadat ze Palou in Austin een uitstapje hebben gegeven.

Alpine: "Streep eronder"

Otmar Szafnauer, teambaas van Alpine, heeft aan Motorsport.com bevestigd dat er een deal is bereikt en dat Piastri mag deelnemen aan de test in Abu Dhabi. "Er is onderhandeld over een overeenkomst om uit elkaar te gaan", aldus Szafnauer. "We zetten er een streep onder. Zodra dit seizoen klaar is, is hij vrij om te gaan doen wat hij wil." Gevraagd naar de Paul Ricard-test liet Szafnauer weten: "Dat hoorde er allemaal bij."

Szafnauer en McLaren-teambaas Andreas Seidl zullen naar verwachting verder commentaar gaan geven op de situatie rond Piastri tijdens de FIA-persconferentie, zaterdag in Brazilië. Piastri is niet de enige coureur die voor een nieuw team zal gaan testen tijdens de gecombineerde Abu Dhabi rookie- en bandentest. Nyck de Vries komt dan in actie voor AlphaTauri, Fernando Alonso rijdt voor Aston Martin en Pierre Gasly stapt in bij Alpine.