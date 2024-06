Alpine steekt Haas F1 voorbij: Weg omhoog gevonden?

2024 was tot dusverre nog niet het jaar van Alpine. De A524 was aan het begin van het seizoen veel te zwaar en het duurde even voor het dieet waarop de auto is gezet, zijn vruchten af begon te werpen. In Monaco en Montreal was al iets van vooruitgang te zien, maar die weekenden werden overschaduwd door de onderlinge rivaliteit tussen Pierre Gasly en Esteban Ocon.

In Spanje leek de strijdbijl begraven en zetten beide Franse haantjes hun beste beentje voor. Er viel geen onvertogen woord en de twee reden elkaar niet in de weg. Mogelijk had het iets te maken met de aanwezigheid van Flavio Briatore, de oude rot in het Formule 1-vak die door Alpine is aangesteld als adviseur. De flamboyante Italiaan week geen moment uit de garage en zag Gasly en Ocon zondagmiddag voor de tweede keer op rij - en voor de tweede keer dit seizoen - naar een dubbele puntenfinish snellen. Gasly eindigde net als in Montreal op P9 en Esteban Ocon werd opnieuw tiende. Het leverde weer drie punten op en daarmee komt het totaal van de Fransen op acht, één punt meer dan de zeven die Haas dit seizoen op het scorebord heeft staan.

Gasly, in het klassement met vijf punten de beste van de twee coureurs, was na afloop blij dat Montreal niet een uitzondering is gebleken. "We kunnen heel tevreden zijn, het was een heel goed weekend", vertelt Gasly aan Canal+. "We hadden een goede kwalificatie met beide auto's in de top-tien en we hebben een goede race gereden." Even zag het er zelfs naar uit dat er nog iets meer in zat, maar Gasly kon in de slotfase niet het gevecht aangaan met de voor hem gefinishte Oscar Piastri en Sergio Pérez. "Het is jammer dat we de achtste plaats zijn misgelopen, maar we boeken vooruitgang, dat is het belangrijkste."

Waar de concurrentie in het slot van de race naar de zachte en dus snellere band kon wisselen, moesten beide Alpine-coureurs het doen met de harde band, en dat bleek een verkeerde gok. "Aan het eind hadden we wat meer moeite met de harde banden. We moesten veel managen tijdens de race, het was erg warm", aldus Gasly.

Schade aan auto Ocon

Waar Gasly redelijk tevreden was met zijn negende plaats, daar baalde Ocon stevig. De coureur uit Rouen liep al vroeg in de race schade op aan de neus van zijn auto en dat kostte hem een betere klassering. "De auto stuurde helemaal niet goed. Het team heeft me verteld dat er een probleem was met de voorkant van de auto. We moeten nog bekijken wat het precies was en waarom we dit probleem hadden. De auto gedroeg zich heel vreemd. Er was veel overstuur bij het ingaan van de bochten, de auto gleed veel en de banden raakten oververhit. Maar, we zijn in de punten geëindigd, dat is positief."