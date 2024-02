Het seizoen 2023 liep uit op een drama voor het Franse team. Aan het begin van het jaar had het team nog goede hoop dat ze de sterke resultaten van het jaar ervoor konden voortzetten. Na enkele races werd duidelijk dat men niet in staat was om bij te blijven met de topteams. Dit kostte toenmalig teambaas Otmar Szafnauer zijn baan, waarna het team verder ging onder het bewind van interim-teambaas Bruno Famin. Uiteindelijk eindigde Alpine op de zesde plaats, honderdzestig punten achter Aston Martin Racing op P5.

Na het debacle van vorig jaar is het team vastberaden om hard terug te slaan. Technisch directeur Matt Harman vertelt bij de presentatie van de nieuwe strijdwagen dat diverse ingrijpende veranderingen zijn doorgevoerd: “We hadden het potentieel van de A523 gemaximaliseerd, dus de A524 is van voor tot achter compleet vernieuwd. We hebben voor deze auto de belangrijkste aerodynamische concepten waar we naartoe wilden grondig geanalyseerd, zodat we meer aerodynamische bewegingsvrijheid krijgen en deze concepten op zijn best kunnen laten werken. We ontdekten bij de A523 dat deze binnen een zeer beperkt bereik opereerde.”

Harman licht toe welke zichtbare en onzichtbare veranderingen zijn doorgevoerd in de nieuwe filosofie. “We hebben het chassis volledig herontworpen; we hebben een nieuwe achterwielophanging, een geoptimaliseerde voorwielophanging en een nieuw warmteafvoersysteem dat ons in de gelegenheid brengt om iedere race efficiënter te opereren", somt de technicus op. "Daarnaast is de vloer is een bepalende factor op deze auto’s en we hebben gekozen voor een agressieve ontwikkelingsaanpak.” Volgens de topman zijn ook de remmen, voor- en achtervleugel onder de loep genomen door de Franse renstal.

Alpine A524 Foto: Alpine

Duidelijk is dat Alpine met de A524 een andere richting is ingeslagen. Harman legt uit dat men hier bewust voor heeft gekozen om meer performance op de auto te creëren: “We hebben echt gefocust op het leerproces en hoe we reageren op wat we hebben geleerd, in plaats van op de resultaten. Dit project is gedurfd en is vooral gericht op het realiseren van concepten die we op de auto wilden hebben. We zijn met een aantal elementen echt tot de limiet gegaan, en in sommige gevallen zelfs er overheen. Dat staat in lijn met onze aanpak en is exact wat we willen bereiken met dit project.”

Wijzigingen in het management

In tegenstelling tot de zichtbare verschillen op de nieuwe bolide is organisatorisch gezien weinig veranderd binnen het team. Volgens Alpine-teambaas Bruno Famin stond 2023 in het teken van het wijzigen van de teamdynamiek. “De tweede helft van het seizoen hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd, met name op de manier waarop het team op het circuit opereert. Dit leverde meteen tastbare successen op. Het doel is nu om deze dynamiek verder te trekken door de hele organisatie.” Ondanks de rustige winter op het gebied van managen, meent de Famin dat het team moet verbeteren om de volgende stap te maken. “We focussen op onszelf en de verbeteringen op veel verschillende aspecten, zodat we competitiever voor de dag komen.”