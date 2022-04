Alpine neemt significante update mee naar F1-race op Imola

Volgende week vindt de vierde race van het F1-seizoen plaats, maar het weekend steekt vanwege het sprintraceformat anders in elkaar dan normaal. Dit is dan ook de reden dat Ferrari heeft besloten geen upgrades mee te nemen naar het Italiaanse circuit. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer zegt dat zijn team vasthoudt aan het traditionele schema om de eerste Europese race te gebruiken om nieuwe onderdelen te introduceren.

"We nemen zeer zeker nieuwe onderdelen mee naar Imola. Het zal mij niet verrassen als iedereen besluit updates mee te nemen. In alle 25 jaren dat ik nu in de Formule 1 werk, wordt de eerste Europese race - wat die reden dan ook moge zijn - gebruikt om updates mee te nemen", aldus Szafnauer. "Normaal gesproken gebeurde dat in Barcelona, maar nu is het toevallig Imola. Daar komt bij dat het ook de vierde race is en normaal gesproken rond de vierde of vijfde wedstrijd iedereen met upgrades komt. Wij nemen in ieder geval iets mee en het is allemaal gericht op het aerodynamische gedeelte."

De focus ligt volgens de teambaas met name op één component van de aerodynamica en dat is de vloer. "Dat onderdeel maakt namelijk het grootste verschil, dat pakken we dus aan. Het is dus niet van alles iets, maar het moet wel significant zijn", vervolgt de teambaas, die stelt dat de goede vorm van Alpine in Jeddah en Australië een goed voorteken is voor Imola. "Melbourne heeft bepaalde eigenschappen die andere circuits ook hebben, dus ook op andere banen zullen we snel zijn. Onze auto is op sommige gebieden sterk. Het is helaas wel iets minder sterk dan die van sommige andere teams. Jeddah en Melbourne pasten ons in ieder geval goed, dat verwacht ik ook van Imola."

Alpine mikt op Mercedes

Volgens de Roemeen is het doel van de nieuwe technische reglementen, de races spectaculairder maken, behaald. Szafnauer verwacht dat Alpine dankzij de nieuwe regelgeving ook de kans krijgt om het middenveld te gaan leiden. "Ik heb met een aantal vrienden gesproken die fan zijn en het lijkt erop dat de interesse in de sport is toegenomen. We hebben in ieder geval al twee verschillende F1-teams zien winnen, dat is altijd een goede zaak. Mercedes heeft bijvoorbeeld nog niet gewonnen, maar staat dan wel weer tweede in het kampioenschap. In het middenveld is het een grote mix en wij willen graag daar de beste worden. We gaan hard werken om dat te bereiken."

Szafnauer stelt dat Mercedes vanwege het budgetplafond een lastige taak te wachten staat om de huidige problemen aan te pakken. Volgens hem geeft dit Alpine de kans om met de wereldkampioen te blijven vechten naarmate het seizoen vordert. "Voorheen hadden ze het geld en de middelen, maar het budgetplafond zorgt ervoor dat ze er nu geen smak geld tegenaan kunnen gooien. Ik denk dat de budget cap iedereen helpt wat dit betreft, het is ook eerlijker. Het is nu gelijk voor iedereen, laten we dat niet veranderen."