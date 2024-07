Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly zakten in de slotfase van het eerste deel van de kwalificatie op de Hungaroring van een ‘veilige’ plek in de tijdenlijst terug naar respectievelijk P19 en P20. Terwijl de concurrentie zich na de rode vlag wegens de crash van Sergio Pérez wist te verbeteren, hield Alpine zijn coureurs binnen. Het Franse team had niet verwacht dat de baan sneller zou worden.

“We hebben een grote fout gemaakt”, zegt Alpine-teambaas Bruno Famin schuldbewust. “We dachten dat de baan, die nog vochtig was, niet snel genoeg zou opdrogen om de rondetijd te verbeteren. We stonden er op dat moment niet slecht voor en ik denk dat we een setje banden wilden bewaren voor Q2. We waren al klaar voor Q2. Toen we ons daarop aan het focussen waren, verloren we het grotere plaatje uit het oog. Dat grotere plaatje was om Q2 te halen, maar we zijn in de fout gegaan.”

“We hadden één minuut om te reageren en naar buiten te rijden, toen er verbeteringen in de eerste sector waren. Daar hebben we geen gebruik van gemaakt. Dat is een grote fout. Daar moeten we van leren”, vervolgt Famin. “Fouten kunnen gebeuren. Op de eerste plaats verontschuldigen we ons bij onze coureurs, maar ook bij iedereen die hard werkt in Enstone en Viry. We gaan vechten in de race. We weten dat het niet eenvoudig wordt, maar we moeten als team reageren.”

Ocon: “P12 of P13 was mogelijk”

Ocon baalt behoorlijk van het kwalificatieresultaat voor Alpine in Hongarije. “Op dat moment stonden we tiende en twaalfde, dat was beter dan we hadden verwacht”, begint de Fransman, die drie jaar geleden zijn eerste en enige F1-zege tot dusver boekte op de Hungaroring. “We hadden goed werk geleverd, maar waren niet op de baan toen de omstandigheden het best waren. Dit is het tweede weekend op rij dat we deze strategische fouten maken. Drie jaar geleden namen we qua strategie de juiste beslissingen.”

“Het besluit stond vast dat we niet naar buiten zouden gaan, dus ik vertrouwde het team”, vertelt Ocon. “In de toekomst moet het wellicht anders. Onze richtlijn is deze: als de omstandigheden op de baan beter worden, dan neemt het team altijd de beslissing. Als ze slechter worden, dan beslist de rijder altijd. We doen dit al sinds 2020 en heeft sindsdien altijd goed uitgepakt. Dit keer echter niet. Ik denk dat P12 of P13 mogelijk was geweest.”

Video: Samenvatting van de F1-kwalificatie in Hongarije