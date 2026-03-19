Alpine richt zich op topteams: "We kunnen bij die groep horen"

Pierre Gasly is van mening dat het Alpine Formule 1-team het potentieel heeft om in het seizoen 2026 de strijd aan te gaan met teams als McLaren, Ferrari en Red Bull.

Na een seizoen 2025 waarin het team duidelijk achteraan reed, zette de formatie uit Enstone een belangrijke stap door het eigen motorprogramma te beëindigen en over te stappen op Mercedes-powerunits. Tegelijkertijd werd al vroeg de focus volledig gelegd op de 2026-auto, wat nu zijn vruchten lijkt af te werpen met een terugkeer naar de middenmoot.

Tijdens de Grand Prix van Australië pakte kopman Pierre Gasly het laatste WK-punt door zijn jeugdvriend en rivaal Esteban Ocon nipt voor te blijven en als tiende te finishen.

In China kende Gasly vervolgens een sterk weekend. De Fransman noteerde tweemaal de zevende tijd in de kwalificatiesessies en wist daarbij zelfs de Red Bulls te verslaan. In de sprintrace viel hij echter terug naar P11 door overmatige bandenslijtage. Op zondag herstelde hij zich met een zesde plaats, waarmee hij het beste resultaat van Alpine evenaarde sinds zijn vijfde plek in Qatar 2024.

"Het is zeker bemoedigend voor het hele team om te zien dat we in sommige sessies de vierde snelste kunnen zijn", zei Gasly op zaterdag. "Het zit allemaal dicht op elkaar, en het gat naar voren – als je kijkt naar vandaag – is maar drie tienden naar McLaren. Ze liggen niet mijlenver voor, dus we moeten ons op onszelf blijven richten en prestaties blijven brengen, zodat we hopelijk bij dat groepje kunnen aansluiten."

Gevraagd of zijn prestaties in China overeenkwamen met de verwachtingen na de wintertests, antwoordde Gasly: "Eerlijk gezegd, het is iets beter."

Gevraagd of zijn prestaties in China overeenkwamen met de verwachtingen na de wintertests, antwoordde Gasly: "Eerlijk gezegd, het is iets beter." Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Bij Red Bull ben ik een beetje verbaasd over hun snelheid. In Melbourne stonden ze nog op de tweede rij en konden ze McLaren echt uitdagen." In Shanghai was Max Verstappen echter meer dan een seconde langzamer dan polesitter Kimi Antonelli en zelfs 0,14 seconde trager dan Gasly in de kwalificatie.

"We denken niet dat we er al helemaal zijn, dus het lijkt erop dat zij dit weekend een klein stapje terug hebben gedaan, terwijl wij vooruitgang hebben geboekt. Over het algemeen ben ik erg tevreden met wat ik heb gezien: we hebben het potentieel om bij die groep te horen."

"Maar dit seizoen gaat alles zich razendsnel ontwikkelen. Het is belangrijk dat wij ook snel blijven ontwikkelen en liefst sneller dan de rest, zodat we in de juiste trein blijven."

In de race reed Gasly lange tijd comfortabel op de vijfde plaats, met meer dan vijf seconden voorsprong op teamgenoot Franco Colapinto, totdat een safety car werd ingezet na het stilvallen van Lance Stroll.

Bij de herstart verloor Gasly een positie aan Oliver Bearman. "Om de een of andere reden had ik geen vermogen of boost", verklaarde hij. Ondanks een ogenschijnlijk iets beter tempo kon hij de positie niet meer terugpakken. Hij finishte als zesde, twee seconden achter de Haas en met 21 seconden voorsprong op Liam Lawson.

"Die competitieve Pierre in mij is toch een beetje teleurgesteld dat het geen P5 is geworden", gaf hij toe, wijzend op de impact van de safety car.

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Als je kijkt naar waar we in 2025 stonden en waar we nu staan, is het een compleet andere categorie. Daar ben ik erg blij mee. We deden het goed in de kwalificatie, zaten binnen een paar tienden van McLaren. In de eerste stint verloor ik niet veel tijd ten opzichte van Ferrari. Er zijn nog veel kleine dingen die we moeten finetunen, maar het zijn geen onoplosbare beperkingen."

"Dus ik ben vrij zelfverzekerd. China was speciaal. Hopelijk kunnen we dit prestatieniveau vasthouden in de komende races."

Gasly benadrukt dat zijn optreden in Melbourne geen representatief beeld gaf. "Als we nu teruggaan naar Melbourne, sta ik in Q3", stelde hij. Met een zevende plaats in het kampioenschap richt hij zijn blik nu op hogere doelen.

"We hebben nog enkele beperkingen aan de auto waar we aan werken. Dit weekend hebben we zeker een stap gezet, niet met nieuwe onderdelen, maar door kleine afstellingen. We zien dat er performance in zit en weten dat we nog veel kunnen vinden met het huidige pakket."

"Het doel is om een gat te slaan naar de teams achter ons en aan te kloppen bij de teams voor ons. Of dat haalbaar is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat iedereen keihard werkt en dat er meer aankomt. Alleen dat al geeft mij veel vertrouwen en motivatie."