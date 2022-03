Alpine-reserve Piastri voegt zich naast De Vries bij McLaren

McLaren deelt sinds het begin van het F1-seizoen 2021 de reservecoureurs met Mercedes. Dit houdt in dat zowel Stoffel Vandoorne als Nyck de Vries kan worden opgeroepen op het moment dat er een coureur bij McLaren uitvalt. Daarnaast is ook voormalig F1-coureur en nu Sky-analist Paul di Resta een optie voor de renstal uit Woking. Dit drietal krijgt nu gezelschap in de vorm van Alpine-reserverijder Oscar Piastri. Alpine heeft aangekondigd dat de Australiër per direct deel uitmaakt van de pool.

"Om onze jonge coureurs maximale racekansen te bieden, zijn we overeengekomen dat McLaren een beroep mag doen op BWT Alpine F1 Team-reservecoureur Oscar Piastri in het geval dat een van hun rijders niet in staat is om te racen", luidt een verklaring van de formatie uit Enstone. "Oscar blijft volledig onder contract bij Alpine, en wij behouden de eerste optie op zijn diensten."

Het nieuws komt nadat McLaren vrijdagavond onthulde dat Daniel Ricciardo het coronavirus heeft opgelopen, waardoor hij ook de zaterdag van de F1-test in Bahrein aan zijn neus voorbij zag gaan. De Australiër zit momenteel in isolatie, maar meldde zelf dat hij zich beter voelde en zich richt op de race in Bahrein volgend weekend. Teambaas Andreas Seidl heeft alle vertrouwen in een terugkeer van zijn coureur. "Hij voelt zich al beter", sprak Seidl. "Maar zoals we weten duurt het een aantal dagen om weer in vorm te komen. Wat reservecoureurs betreft: het is vergelijkbaar met voorgaande jaren. We hebben een overeenkomst met Mercedes om deze rijders te delen. Daarnaast hebben we Paul di Resta die standby staat in geval van nood. Maar nogmaals, ik verwacht Daniel volgende week fit."

Gaat De Vries zijn F1-debuut maken?

Voorafgaand aan de aankondiging van Piastri was De Vries de enige beschikbare rijder voor McLaren volgende week, mocht Ricciardo niet in staat zijn te rijden. Zowel Vandoorne als Di Resta heeft volgende week verplichtingen in Sebring. De Vries is volgend weekend in Bahrein aanwezig, maar Mercedes heeft de eerste optie op zijn diensten als dat nodig mocht zijn.

Omdat Ricciardo deze week niet in Bahrein kon testen, heeft Lando Norris drie dagen lang alle McLaren-tests afgewerkt. De Australische coureur gaat het nieuwe seizoen in met slechts anderhalve dag ervaring, die hij opdeed in Barcelona. "Dit is absoluut geen ideale voorbereiding", vervolgde Seidl. "Het zet ons en Daniel op achterstand, maar het is iets waar we allebei geen controle over hadden. We moeten gewoon accepteren dat het zo is. Met de ervaring van Daniel, die nu ook start aan zijn tweede jaar bij ons, ben ik nog steeds optimistisch dat hij zo over de kleine achterstand heen is."