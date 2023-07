Recentelijk zijn er discussies ontstaan over de nieuwe motorformule die vanaf 2026 in werking zal treden. Vooral het Red Bull-kamp maakt zich zorgen over het effect die de elektrificatie van de motoren zal hebben. Het aandeel elektrisch vermogen stijgt naar vijftig procent, wat betekent dat er grotere batterijen en sterkere elektromotoren in de F1-auto’s komen te liggen. Dit vormt volgens Horner een groot probleem, aangezien de auto’s hierdoor een stuk zwaarder zullen worden. Ook Verstappen deelde zijn zorgen over de nieuwe reglementen met zijn teambaas.

Daarentegen zijn er genoeg teams die wel volledig achter de nieuwe motorvoorschriften staan. Mercedes-teambaas Toto Wolff stond wederom lijnrecht tegenover Horner wat betreft dit probleem, en stelde dat de kans dat de reglementen aangepast zouden worden nul procent is. Ook Alpine wil dat de vastgestelde formule ongewijzigd blijft. Aan Motorsport.com vertelt teambaas Otmar Szafnauer dat zijn motorproducent Renault blij is met het beoogde concept. “Ik heb het niet heel goed gevolgd, ik was niet betrokken bij de onderhandelingen en de redenen waarom, maar ik heb hen dezelfde vragen gesteld [als Red Bull] en ze zijn blij met de regels zoals ze nu zijn. Ik kan me dus voorstellen dat het onwaarschijnlijk is dat er nog wijzigingen doorgevoerd gaan worden.”

De zorgen van Christian Horner worden gebagatelliseerd door Szafnauer. Eerstgenoemde denkt dat de auto overcomplex wordt door het moeten compenseren middels dynamische aerodynamica en verminderde luchtweerstand. De teambaas van Verstappen gebruikte zelfs de term ‘Frankenstein-auto’ in zijn uitleg. “Zo ver zijn we nog niet”, stelt de teambaas van Alpine. “Daar hebben we nog geen beslissingen over genomen. Ik hoop dat het geen Frankenstein-pakket wordt.”

Szafnauer haalt de discussies van de laatste reglementswijzigingen aan, die in 2022 in werking zijn getreden. “Iedereen, waaronder ook ikzelf, zei dat het racen afschuwelijk zou worden, dat alle auto’s er hetzelfde uit zouden komen te zien, dat het niet meer als F1 zou zijn. Dat gebeurde allemaal niet uiteindelijk. Het is moeilijk om de toekomst te voorspellen, helemaal nu de [chassis-]voorschriften nog niet zijn vastgesteld.”

Volgens Horner is zijn team meer bezorgd om de nieuwe reglementen dan andere teams omdat Red Bull al verder in het ontwikkelingstraject zit, waardoor ze de valkuilen eerder detecteren. Szafnauer is sceptisch als het gaat om deze uitspraken. “Je hebt perfecte informatie nodig om in staat te zijn om die zaken te vergelijken. Dat heb ik niet. Ik weet waar wij staan en ik weet niet waar de rest staat. Ik heb bij andere motorproducenten gewerkt. Ik kan me alleen maar voorstellen hoeveel werk Honda al heeft geleverd sinds ze besloten hebben om mee te doen.”