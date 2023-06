Bandenleverancier Pirelli doet er alles aan om banden te ontwikkelen die zonder bandenwarmers werken. De Formule 1 wil deze bandenwarmers namelijk het liefst in de ban doen omdat deze veel energie verbruiken. Coureurs vrezen echter voor gevaarlijke situaties vanwege het gebrek aan temperatuur in de banden. Pirelli heeft onlangs al een nieuwe regenband geïntroduceerd die zonder bandenwarmer werkt en hoopt volgend jaar met slicks te komen die ook prima presteren zonder bandenwarmer. Daarover moet eind juli nog wel gestemd worden.

Pirelli hoopte dit seizoen al de nieuwe intermediates te introduceren, maar dat plan kon niet op genoeg steun van de teams rekenen. Dat terwijl er na de eerste tests positieve geluiden klonken. "We hebben de intermediates zonder bandenwarmers getest en deze waren echt heel goed", antwoordt sportief directeur Alan Permane van Alpine op een vraag van Motorsport.com. "Pirelli heeft uitstekend werk geleverd. We hebben deze vergeleken met de standaard intermediates met bandenwarmers: ze waren beter op alle fronten. Beter in opwarmen, betere grip en veel beter voor de coureurs om mee rond te rijden. Ik heb Mario gebeld en gezegd dat deze echt indrukwekkend zijn. Het is heel makkelijk om sceptisch te zijn over dit soort dingen en ik denk dat zij een heel lastige klus hebben, zeker om het mogelijk te maken om op een slick zonder bandenwarmers te rijden."

Permane wijst bovendien naar de regenbanden die zonder bandenwarmers gebruikt worden. Deze kwamen in Monaco al gedeeltelijk in actie en in Canada werd deze al door veel meer coureurs gebruikt, aangezien de kwalificatie op zaterdag op een grotendeels natte baan verreden werd. "Ik heb van geen enkele coureur iets gehoord over moeilijkheden of problemen. Het was zeker niet warm en er lag genoeg water. De nieuwe intermediates zijn net zo. Het is heel indrukwekkend."

Bandenspanning

Williams-teambaas James Vowles benadrukt dat er over de nieuwe intermediates nog wel het nodige te doen was. Teams wilden namelijk eerst zien in hoeverre de regenbanden zonder bandenwarmers presteerden. Dat gebeurde dus pas in Monaco en later in Canada. "Er was goed bewijs dat de nieuwe regenbanden naar behoren werkten, er waren genoeg runs in wisselvallige omstandigheden. Maar niet alle teams hadden deze getest", zei Vowles tegen Motorsport.com. "Voordat we de beslissing moesten nemen om dat ook met de inters te doen, had geen enkel team - op de teams die de regenband hadden getest na - de regenband geprobeerd. Monaco was de eerste keer, toen deze in de race gebruikt werden."

"Het was niet perfect", doelt Vowles op het feit dat er op het stratencircuit met lage snelheden werd gereden. "De reden dat teams voorzichtig zouden hebben toegestemd is omdat we resultaten op de baan moesten zien met het huidige product, en ervoor te zorgen dat het geen nadelige kanten heeft die we niet hebben geconcludeerd uit specifieke tests. Dat is wat je krijgt van wat er hier gebeurde", doelt hij op Montreal.

Vowles geeft aan dat de teams meer informatie willen over de nieuwe intermediates, al lijken de eerste resultaten dus positief te zijn. "Ik moet ook zeggen dat er omstandigheden zijn geweest waarin de we regenband niet in actie hebben gezien. Mijn grootste zorg is de bandenspanning onder droge omstandigheden. Dat wil ik nog graag zien. Het probleem is: hoe beheers je de bandenspanningen en hoe is de transitie tussen de regenband en de intermediates. Je zult nu zien dat de inters onder lastigere omstandigheden worden getest dan voorheen. Om mezelf duidelijk te maken: het is niet dat Pirelli geen goed werk hebben geleverd. Deze sport betekent alles voor mij en ik wil ervoor zorgen dat de beslissingen die we nemen niet alleen maar 4,50 Britse pond aan elektriciteit bespaart, maar dat het ook de sport helpt."