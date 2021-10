Alpine moet "op zoek naar antwoorden" na sof in Austin

Alpine, de huidige nummer vijf bij de constructeurs, beleefde een ongelukkig weekend in Austin. De malaise begon al toen Fernando Alonso aan het begin van de eerste training stil kwam te staan en het restant zou niet veel beter worden. Zo greep de Spanjaard naar een nieuwe krachtbron, ontbrak er voor het eerst sinds Monza enige Alpine-inbreng in Q3 en was het zondag na 49 ronden tijd om in te pakken. In een tijdsbestek van tien ronden moesten beide coureurs van het team de strijd staken door een probleem aan de achterkant van de auto, bij Alonso trouwens een gebroken achtervleugel.

"Ik hoop echt dat het team antwoorden kan vinden na dit weekend", laat Alonso na de sof weten. De tweevoudig wereldkampioen voegt toe dat het gedurende het weekend wel iets beter is gegaan. "In de vrije trainingen waren we zeker niet zo snel als op zondag. In de race was de auto beter en voelde ik dat ik sneller was dan Alfa Romeo, Aston Martin en zelfs Yuki Tsunoda. Maar goed, het was nog altijd niet vergelijkbaar met Sochi en Turkije. In dat opzicht moeten we goed analyseren waarom het in Amerika ineens een stuk minder ging. Misschien hangt het wel met de hobbels samen, aangezien dit circuit iets bijzonders vraagt van de ophanging. We hebben in ieder geval veel te leren."

Geluk bij een ongeluk is dat naaste belager AlphaTauri door de uitvalbeurt van Pierre Gasly slechts twee punten dichterbij is gekomen in Texas. Het onderlinge verschil in de WK-stand bedraagt nog altijd tien punten in het voordeel van Alpine. "Maar ja, we waren zelf gewoon veel minder competitief dan verwacht", wil Esteban Ocon vooral naar de eigen prestaties kijken. "In de eerste training moesten we al enorm vechten met de auto. Daarna hebben we de auto weliswaar verbeterd en ging het in de kwalificatie iets makkelijker, maar de race draaide wederom uit op één grote worsteling."

Die worsteling heeft ertoe geleid dat Alpine voor het eerst in vijftien races puntloos is gebleven. Het stemt niet tevreden, al voegt Ocon toe dat het beroerde weekend misschien niet alles zegt over wat nog komt. "Natuurlijk moeten we alles goed analyseren en sterker terugkomen. Maar ik moet wel zeggen dat COTA een uniek circuit is, in die zin staat dit weekend op zichzelf. Het asfalt is erg ruw en je hebt natuurlijk te maken met alle hobbels, dat zou wel het één en ander kunnen verklaren."