Alpine onderzoekt of waterstofmotoren toekomst hebben in F1

De huidige generatie Formule 1-motoren gaat al sinds 2014 mee, maar recent zijn de fabrikanten het eens geworden over de motorreglementen voor 2026 tot en met 2030. Opnieuw wordt gekozen voor hybride turbomotoren met een grotere elektrische component en de verplichting om duurzame brandstof te gebruiken. Daarmee kiest F1 voor een alternatief voor elektrisch, dat op de openbare weg aan terrein wint als aandrijvingsvorm, maar toch zijn er twijfels over welke richting de sport voor de langere termijn moet inslaan. De verwachting is dat elektromotoren en batterijen in 2031 nog niet sterk genoeg zijn om F1-auto's met het huidige prestatieniveau te kunnen aandrijven, waardoor er dus een keuze gemaakt moet worden.

Een van de mogelijkheden voor de Formule 1 is de overstap naar waterstofmotoren, vermoedt Alpine. De Franse autofabrikant is dan ook begonnen met een onderzoek naar de voor en nadelen van een dergelijke aandrijflijn in de koningsklasse. "Ik denk niet dat de volledig elektrische motor gereed is. Dat is misschien over vijftien jaar het geval, maar ik zie dat niet tijdens de komende een of twee versies van het reglement gebeuren", zegt Alpine CEO Laurent Rossi in gesprek met Motorsport.com. "Daarom onderzoeken wij waterstof als brandstof, want ik vind dat vooral motorfabrikanten de plicht hebben om reglementen vorm te geven en oplossingen aan te dragen."

"Wij vinden dit een goede manier om meerdere vliegen in één klap te slaan. Het is absoluut schoner. Niet volledig schoon, dat moeten we erkennen, maar het is veel schoner dan traditionele brandstof", vervolgt Rossi. "Ook is er voldoende van aanwezig, terwijl organische of synthetische brandstof beperkingen kan hebben qua leveringen en productiekosten. Bovendien zorgt het voor behoud van het geluid. Over 20 jaar vergeten mensen dat mogelijk, omdat de nieuwe generatie er minder om geeft en gewend is aan stille auto's op de openbare weg, maar op dit moment zorgt dit deels ook voor de show. We moeten niet vergeten dat F1 zowel sport als entertainment is. Het is zeker ook een business, maar die is gebouwd op mensen die ervan houden, ernaar kijken en ervan genieten. Daar mogen we niet voorbij aan gaan, dus wij volgen dat pad."

Technologie testen op Nordschleife en Le Mans

Alpine wil met het onderzoek vooral goed bekijken of waterstof het behoud van het huidige prestatieniveau van F1 mogelijk kan maken. Mocht die conclusie bereikt worden, dan hoopt Rossi dat het merk de technologie op de Nürburgring of met een Garage 56-inschrijving op Le Mans kan testen. "We zouden graag laten zien dat het werkt, maar we willen dat eerst aan onszelf bewijzen omdat we nog moeten onderzoeken of het meer is dan een voorspelling of ergens in geloven. Als het daadwerkelijk werkt, dan willen we dat mogelijk demonstreren via bijvoorbeeld Garage 56 op Le Mans of op de Nürburgring met een van onze straatauto's, die we voorzien van een op waterstof lopende interne verbrandingsmotor. Dit laat dan mogelijk aan bestuursorganen zien dat er een mogelijkheid is. Als Porsche, Ferrari en anderen kijken naar andere mogelijkheden, dan zij dat zo. Maar dat is eigenlijk nog beter, omdat we dan meer opties verkennen dan slechts eentje."