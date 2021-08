Alpine onder de indruk van Alonso: "Nog steeds even hongerig"

Lang werd getwijfeld of de rentree van Fernando Alonso in de Formule 1 een succes zou worden, maar een elfde plaats in de tussenstand van het WK en een zinderend duel met Lewis Hamilton in Hongarije – waardoor teamgenoot Esteban Ocon de race kon winnen – hebben de critici redelijk het zwijgen opgelegd.

Ook bij Alpine zelf is men onder de indruk van de coureur uit Oviedo. “Ik heb in 20 jaar Formule 1 met een aantal coureurs samengewerkt en hij is buitengewoon indrukwekkend in zijn aanpak, die zeer, zeer professioneel is”, aldus Alpine F1-directeur Marcin Budkowski. “Het andere aspect waar ik versteld van sta zijn z’n racekwaliteiten. We hebben het gezien in de sprintrace [op Silverstone], we hebben het gezien in Baku. Het was geweldig om te zien. Voor mij is het bijna verbijsterend, want we zitten op de pitmuur, we hebben alle gegevens, we hebben volledig zicht op de race. Hij zit in de auto en rijdt op volle snelheid. Maar hij heeft bijna dezelfde analyse van de race als wij op de pitmuur, met veel minder gegevens of de mogelijkheid om even achterover te leunen.”

“Dat is denk ik hetgeen het meeste indruk op me maakt bij Fernando", steekt Budkowski zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Ik denk dat het komt door twintig jaar ervaring in het besturen van Formule 1-auto's. Maar niet veel coureurs, zelfs met 20 jaar ervaring, zullen daartoe in staat zijn.”

Alonso beweerde onlangs zelf dat hij zijn 23-jarige zelf nu met één hand zou verslaan. Budkowski voegt daar aan toe dat de Spanjaard nog steeds even hongerig en ambitieus is als vroeger. Hij denkt dan ook dat de tweevoudig wereldkampioen nog jaren in de Formule 1 zal blijven als Alpine erin slaagt hem een snelle auto te geven. “Hoe lang [hij door zal gaan], dat is een vraag voor Fernando zelf. Hij voelt zich geen oude man die klaar is om met pensioen te gaan. Hij is hongerig, hij kijkt uit naar volgend jaar. Elke keer als hij in de fabriek is, vraagt hij hoe het met de auto van volgend jaar gaat.”

“Je kunt zien dat hij het naar zijn zin heeft, hij is blij om terug te zijn in de Formule 1, maar hij is uiteraard ambitieus, net zoals wij de ambitie hebben om het beter te doen dan we nu doen. Dat is waar we hard aan werken voor volgend jaar en daar is hij enthousiast over. Als we hem volgend jaar een competitieve auto geven, denk ik niet dat hij snel ergens anders heen zal gaan, want hij zal steeds meer willen.”