Alpine: Nieuwste Renault F1-motor heeft slechts 10 pk achterstand

Sinds de introductie van de hybride V6-turbomotoren in 2014 heeft Renault nooit de sterkste krachtbron van het veld gehad. Vorig jaar kampte Alpine nog met een flinke achterstand qua vermogen, waardoor het in de races vaak compromissen moest sluiten met de afstelling. Afgelopen winter is er echter hard gewerkt in Viry-Chatillon om de prestaties van de aandrijflijn flink te verbeteren, waarbij voor het eerst om de turbine en compressor uit elkaar te halen. Teambaas Otmar Szafnauer vindt dat zijn collega’s van de motorische afdeling van Renault uitstekend werk hebben geleverd met de grote upgrade, waarmee een groot deel van de achterstand is weggewerkt.

“We hebben denk ik een stap gezet met de power unit. We zitten nu waarschijnlijk binnen 10 pk van de beste motor en staan ergens in het midden”, verklaart Szafnauer, die deze winter de overstap maakte van Aston Martin naar Alpine. “Ik denk dat Viry briljant werk heeft geleverd. Het is nu aan ons om de auto te blijven ontwikkelen.”

Alpine gaf in een eerder stadium al toe dat de focus van de upgrade op het verbeteren van de prestaties lag, zonder al te veel te kijken naar de betrouwbaarheid. Ondanks de bevriezing van de motorontwikkeling mogen de fabrikanten op het laatste front nog wel wat aanpassingen doen als dat nodig blijkt. Szafnauer is blij met de stap vooruit. “Dat stelt ons in staat om nauwer samen te werken met ons motorische team voor het doorvoeren van verbeteringen door de architectuur van het chassis te veranderen. Sommige andere dingen zijn nog wel vrij voor ons, maar nu moeten we ons ook focussen op wat we hebben om ook het chassis te verbeteren voor de toekomst.”

Probleem Alonso in Melbourne makkelijk te verhelpen

De nieuwe motor van Renault kan zich qua prestaties dus beter meten met de concurrentie, maar de betrouwbaarheid is tot dusver niet vlekkeloos gebleken. Zo raakte Fernando Alonso in Saudi-Arabië een van zijn drie verbrandingsmotoren kwijt door een defecte waterpomp, nadat hij in Bahrein ook al een motor moest wisselen. In de kwalificatie in Australië ging het tijdens de kwalificatie opnieuw fout, al is die motor volgens Szafnauer gewoon gebruikt tijdens de race. “Het was een O-ring op een olie-afdichting”, legt hij uit wat Alonso’s probleem in Melbourne was. “De O-ring scheurde en de olie lekte eruit. We hebben een failsafe-modus om te proberen de motor te redden, die wordt ingeschakeld als er een daling van de oliedruk wordt waargenomen. Dat is wat er gebeurde, dus de oplossing was het vervangen van een O-ring.”

Esteban Ocon kreeg tijdens het treffen in Australië de opdracht om zijn motor te koelen, maar volgens Szafnauer zijn er geen zorgen over de motor die de Fransman tijdens de race gebruikte. “Dat is omdat je in een DRS-trein rijdt. Als hij vooraan het gezeten, had hij dat niet hoeven doen”, stelt de teambaas. “Als je rekening houdt met de DRS-trein en je koelpakket daarop aanpast, voeg je te veel luchtweerstand toe. Het juiste om te doen is dus om competitief te zijn, en als zoiets gebeurt pas je lift and coast toe of wijk je uit. Maar je moet het hem vertellen, want hij weet het niet.”