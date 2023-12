Alpine kijkt niet met tevredenheid terug op 2023. Het Franse Formule 1-team wist wel twee keer op het podium te geraken, maar daarbuiten ging het seizoen niet goed. Sterker nog, sinds de renstal de naam Alpine draagt, kenden ze geen slechter jaar. Voor de Fransen een moment om bij zichzelf te rade te gaan om te kijken waar er wat te halen valt. De conclusie van Matt Harman, technisch directeur van het team uit Enstone, is duidelijk. "Ik denk dat we voor de volgende auto echt wat nieuws moeten vinden. Daarom is de auto van voor naar achter helemaal anders", onthult de Engelse technicus. "Je gaat dat vaker op de grid zien, want de auto moet nog een paar jaar mee."

Harman moet ook erkennen dat de A523 simpelweg niet goed genoeg was. "We hebben het niet zo goed gedaan als met de A522", noemt een openhartige topman. "Dat jaar [met de A522] was een goed jaar. Elke keer als we wat doorontwikkelden, kregen we meer load en verloren we tegelijkertijd wat gewicht van de auto. Dus daar was meer performance te halen dan waar we mee begonnen." De A523 is volgens de man die eerder zijn brood verdiende bij het F1-team van Mercedes anders. "Nu is het asymptomatisch. Nu we dichterbij de belastingniveaus komen waar we nu zijn, dan wordt het allemaal wat spannender. Het gaat dan meer en meer om de details. Dat betekent dat we wat voorzichtiger met de investeringen moesten omgaan. Daarom denk ik dat het seizoen niet zo succesvol was."

Het enige voordeel van het zware jaar was dat Alpine in een vroeg stadium al plek zes bij de constructeurs over de streep trok. "Wanneer je op dat punt terechtkomt, dan is het beter te beseffen dat je beter over kan schakelen. Dat hadden we best snel gedaan", verklaart Harman, die en passant ook uitlegt waar de Alpine van 2023 tekort op kwam. "Zijn zwakke punt was dat hij een heel klein window had. Als je dan naar een circuit gaat met een ander soort asfalt of we moesten de auto hoger afstellen, dan was het voor de coureurs geen pretje om er mee te rijden." Daar legt de technicus al direct zijn grootste verbeterpunt voor 2024 bloot: "We dachten dat we het voor het seizoen al verbeterd hadden, maar dat bleek niet zo te zijn."