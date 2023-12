Het Formule 1-team van Alpine kende een moeilijk 2023. De Franse renstal had intern veel strubbelingen met het vertrek van onder andere topmannen Otmar Szafnauer en Alan Permane, maar ook op de baan wilde het niet altijd even goed vlotten. Uiteindelijk behaalde de formatie uit Enstone de zesde plek bij de teams, wat sinds het team Alpine heet de slechtste prestatie was. Met name op het gebied van motorprestaties loopt de renstal achter en op banen waar hoge topsnelheid nodig is, kwamen ze tekort. Technisch directeur Matt Harman erkent dat de resultaten tegenvielen op zulke circuits en verklaart hoe dat kwam.

"We hadden niet verwacht dat we daar zouden staan", noemt de Engelsman, die in zijn lange F1-carrière ook lange tijd bij Mercedes werkte. "We wisten dat de performancedelta van de motoren op dat niveau was, maar dat we op deze posities stonden hadden we niet verwacht. Het laat zien dat we aan de kant van het chassis niet voldoende gedaan hebben om de motorprestaties te compenseren." Dat de woorden van Harman hout snijden, blijkt ook wel uit de resultaten van Alpine in bijvoorbeeld Monza. Esteban Ocon kwam niet aan de finish, maar gezien de twaalfde plek van teamgenoot Pierre Gasly waren punten sowieso een illusie. Des te opmerkelijker is het dat op het circuit Las Vegas significant beter ging. Daar scoorde Ocon een verrassende vierde plek. "We hebben voor [de race in] Las Vegas veel geleerd", verklaart Harman daarover.

Het aanpassen van een F1-auto voor deze specifieke circuits is volgens Harman geen eenvoudige klus. "Ja, we hebben wat compromissen moeten sluiten", vertelt de geroutineerde technische topman. "We hebben de auto opnieuw moeten optimaliseren, omdat de auto in een nieuwe zone zat." De Brit dacht daarbij niet aan de beperkingen, zo legt hij uit. "Er is heel veel dat je kan doen. En ik denk [nog steeds] niet dat we voldoende gedaan hebben voor de circuits waar de kracht van de motoren het belangrijkst is."