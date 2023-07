Alpine niet op één lijn met Szafnauer over tijdlijn richting F1-succes

Vorig jaar werd Alpine nog vierde in het kampioenschap voor constructeurs, maar het Formule 1-seizoen 2023 verloopt vooralsnog tegenvallend. Momenteel staat de renstal zesde, maar de achterstand op de vierde positie is groot. De CEO van moederbedrijf Renault, Luca de Meo, greep daarom in de aanloop naar de Hongaarse Grand Prix al in door Alpine CEO Laurent Rossi opzij te schuiven en Philippe Krief als vervanger aan te stellen. Daar blijft het niet bij, want op de vrijdag van de GP van België werd duidelijk dat teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane in de zomerstop vertrekken, terwijl technisch directeur Pat Fry de overstap gaat maken naar Williams.

De taken van Szafnauer worden straks - in ieder geval tijdelijk - overgenomen door Bruno Famin. Toen hij in Spa de vraag kreeg om de veranderingen in het management uit te leggen, verklaarde hij dat Szafnauer en Alpine niet meer hetzelfde dachten over hoe snel het team progressie moet boeken. "We zaten niet op één lijn of op dezelfde tijdlijn wat betreft het herstel en het bereiken van het prestatieniveau waar we op mikken. Daarom hebben we besloten dat onze wegen gaan scheiden", vertelde Famin. Motorsport.com vroeg daarna in hoeverre de tijdlijnen van Szafnauer en Alpine uiteenliepen, waarop hij antwoordde: "Ik denk dat we anders aankijken tegen de manier waarop we het doen. Natuurlijk verschilt de tijdlijn, maar ik denk dat we niet precies dezelfde visie hebben op hoe we dingen doen."

Onder Szafnauer begon Alpine aan een plan om binnen 100 races succes te boeken in de Formule 1. Daar waar de Amerikaanse Roemeen nu het veld heeft moeten ruimen, staat zijn plan volgens Famin nog altijd overeind. "We zijn bij het tweede deel van het Alpine-plan. Het gaat niet achteruit, maar vooruit", verklaarde hij. "Natuurlijk zijn dit veel veranderingen, maar het is ook een kans om de fundering te consolideren om verder en sneller te gaan. De belangrijkste doelstelling is dat we zo snel mogelijk races en kampioenschappen willen winnen. We moeten onze auto's constant verbeteren, van race tot race en van jaar tot jaar. We weten dat het niet makkelijk is. We weten dat een reglementswijziging vaak een goed moment is om de ranglijst op te schudden en het is een redelijk doel, maar het zal geen stap zijn. Tot het zover is, zullen we ons voortdurend moeten verbeteren."

In de zomerstop begint Famin aan zijn klus als teambaas, waarbij zijn eerste taak is om helder te krijgen op welke vlakken het team verbeterd kan worden. "Ik ga met het hele team bekijken hoe de echte situatie eruitziet. Daar neem ik dan ook de tijd voor die ik ervoor nodig heb", aldus Famin. "De resultaten voldoen niet aan de verwachtingen. Vorig jaar werden we vierde en we mikten erop om de vierde plaats dit jaar te behouden en wellicht dichter bij de derde plek te komen. We staan niet waar we willen staan en we zullen hard gaan werken met de teams in Enstone en Viry om de maximale prestaties uit onze auto te halen."