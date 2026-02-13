Alpine nerveus over unieke achtervleugel voor F1-seizoen 2026

Onconventionele keuzes zijn het team uit Enstone niet vreemd, en de 2026-auto vormt daarop geen uitzondering. In het verleden introduceerde Alpine – toen nog opererend als Renault – bijvoorbeeld sidepods waar aan de onderkant een hap uit was genomen, een concept dat later door vrijwel alle teams werd overgenomen. Andere experimenten, zoals uitlaten aan de voorkant van de auto, bleken minder succesvol.

Ook de A526 bevat enkele opvallende oplossingen, waaronder een pull-rod voorwielophanging, een configuratie waar meerdere concurrenten juist afscheid van hebben genomen. De meest in het oog springende keuze zit echter aan de achterkant. Waar andere teams de actieve achtervleugel openen door de voorkant van de flap omhoog te trekken, doet Alpine precies het tegenovergestelde. Bij het activeren van de aerodynamica wordt de achterkant van de flap naar beneden gedrukt. Op dat punt wijkt het team fundamenteel af van de rest van het veld.

Hoewel niemand verwacht dat deze aanpak op zichzelf het verschil gaat maken, is het een duidelijk onderscheidend element. De grote vraag is echter of 'anders' in dit geval ook 'beter' betekent. Alpine-managing director Steve Nielsen erkent dat het feit dat niemand anders deze route heeft gevolgd, voor twijfel binnen het team heeft gezorgd. "Natuurlijk maakt dat je nerveus", zegt hij. "We weten nu nog niet of dit de juiste oplossing is. Dat zal pas later in het seizoen duidelijk worden."

Tegelijkertijd benadrukt Nielsen dat afwijkend niet per definitie verkeerd is. "Als iets ongebruikelijk is, betekent dat niet automatisch dat het fout is. We hebben hier bewust voor gekozen, om onze eigen redenen. Maar je beseft natuurlijk wel: dit is niet hetzelfde als bij de anderen."

Pierre Gasly, Alpine Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

De manier waarop de actieve aerodynamica werkt, blijkt in de praktijk complexer dan vooraf gedacht. Meerdere topengineers hebben aangegeven dat het simuleren van de effecten op de banden, rijhoogte en luchtstromen extreem lastig is. Vooral het moment waarop de vleugels weer sluiten en de luchtstroom zich opnieuw hecht, zorgt voor onzekerheden in de modellen. Die factoren hebben directe invloed op de balans van de auto, de bandenslijtage en de stabiliteit tijdens het schakelen tussen de verschillende modi. Daarom lag tijdens de shakedown in Barcelona en de eerste testweek in Bahrein veel nadruk op het verzamelen van data op de baan, met onder meer flow-viz-verf en pitotbuizen.

Nu de eerste testkilometers erop zitten, beginnen teams ook nadrukkelijk naar elkaar te kijken. Ze proberen te ontdekken wat ze mogelijk gemist hebben, terwijl ze tegelijkertijd hun eigen concept beter leren begrijpen. "We evalueren nu alles", besluit Nielsen. "Absoluut alles. Wat we bij andere auto’s zien nemen we mee: we analyseren het, modelleren het en proberen te begrijpen wat het doet. Pas daarna weten we of onze keuze de juiste was."