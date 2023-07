De nieuwe voorvleugel volgt op een grote update aan de voorkant die het team tijdens de Britse GP op de auto had gezet. Het design van de bovenste flap is erop gericht om meer downforce te genereren en daar wordt op de baan in Hongarije veel van gevraagd. De Hungaroring kenmerkt zich door langzame, haakse bochten en daarvoor is neerwaartse druk erg belangrijk.

De nieuwe vleugel is een doorontwikkeling van de variant die Alpine in Engeland had meegenomen. Daar was de vleugel voorzien van een verbreding van de bovenste twee beweegbare flappen, waardoor de nieuwe golvende bovenste flap nu beter tot zijn recht komt. De Franse renstal heeft de hoop dat er voldoende downforce komt en met deze vleugel de volgende stap in de ontwikkeling van de A523 te zetten.

De oude voorvleugel van de Alpine A523 (boven) vergeleken met de nieuwe versie van Silverstone (onder). Photo by: Giorgio Piola

Als we de nieuwe (op bovenstaande foto de onderste) met de oude vleugel (boven) vergelijken, zien we dat er gezocht is naar meer mogelijkheden om de 'outwash' beter te geleiden. De hele vleugel is met die gedachte ontworpen in de fabriek. De vleugel is zichtbaar ingekort, terwijl de breedte richting de endplate juist groter is geworden bij het onderste gedeelte. De drie bovenste flappen hebben juist weer een kortere koordelengte. Tussen alle drie de lagen van de vleugel is daardoor minder ruimte ontstaan, zodat alles strakker op elkaar ligt.

Daarbij komt dat Alpine gekozen heeft voor aanpassingen aan de zogenoemde 'diveplane'. Het onderdeel blijft in een S-vorm zichtbaar, maar is wat verhoogd en aangepast om ook op de nieuwe voorvleugel zijn beste uitwerking te hebben.

De plek waar de infraroodcamera geplaatst is, waarmee ze de bandentemperatuur kunnen meten, is ook veranderd. Hierdoor heeft Alpine een andere hoek moeten gebruiken om zo de banden goed in de gaten te kunnen houden. Ook zitten hier mogelijk aerodynamische voordelen aan voor de Franse renstal.

Ook is de vleugel richting de neus aangepakt. De beweegbare stukken zijn verbreed en meer richting de neus gepositioneerd. Daarentegen zijn de niet-beweegbare onderdelen smaller gemaakt en zijn daardoor van vorm veranderd.

Verder valt op dat de hoek van het hoofdonderdeel van de vleugel iets aangepast is en ook de tweede flap heeft een iets andere hoek. Dat moet er voor zorgen dat de lucht goed rond de vleugel en de neus geleid wordt om zo min mogelijk luchtweerstand te krijgen.

Het is opvallend dat Alpine met een uniek design op de proppen komt. Het team had eerder al een radicaal ander design dan de concurrentie. Met de oude variant had de Franse renstal nog een vleugel in gebruik waar aan de achterkant van de flappen een gekerfde rand zat.

Met de nieuwe voorvleugel speelt Alpine in op verdere ontwikkelmogelijkheden. De nieuwe voorvleugel past beter op de circuits waar veel downforce gevraagd wordt, waar de oude beter past bij de circuits waar minder downforce nodig is.