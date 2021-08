Alpine neemt na twintig jaar afscheid van motorenbaas Remi Taffin

Het Franse Formule 1-team heeft bevestigd dat er een einde is gekomen aan de jarenlange samenwerking met Remi Taffin. In goed overleg zou de motorenchef begin juli afscheid hebben genomen van de organisatie. Taffin was al sinds 1999 betrokken bij de Formule 1-projecten van Renault. Hij leidde als engineer Fernando Alonso in 2005 en 2006 naar de wereldtitel en was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de power unit in Viry-Chatillon. Eerder werkte hij als engineer van Jos Verstappen bij Arrows.

Alpine heeft de afgelopen maanden de nodige nieuwe kopstukken aangetrokken. Zo werd Davide Brivio aangesteld als nieuwe teambaas en kwam Laurent Rossi als CEO aan boord. Laatstgenoemde heeft in alle rust de organisatie leren kennen en bekeken waar veranderingen doorgevoerd kunnen worden. Daarvan lijkt Taffin tot op heden het voornaamste slachtoffer.