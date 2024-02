Woensdag onthulde het Formule 1-team van Alpine de A524, waarmee de Fransen in 2024 succes willen boeken. Bij de presentatie werd ook door technisch directeur Matt Harman duidelijk gemaakt dat de auto compleet nieuw is en dat het enige wat hetzelfde is gebleven het stuurtje is. De technici bij de formatie uit Enstone hebben deze keuze gemaakt omdat zij denken dat de nieuwe auto meer ontwikkelingspotentieel heeft. Maar daardoor voorzien zij wel dat de kans aanwezig is dat de eerste paar races tegen zullen vallen. Ook de coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly zijn daarvan op de hoogte.

"Dat is een mogelijk scenario", legt Ocon uit na een vraag van Motorsport.com. "We hebben een nieuw concept en de auto is compleet nieuw. Normaal gesproken krijg je dan dat je een stap terug zet. Ik zeg niet dat dit het geval is, maar we hebben nog niet de hele auto in elkaar gezet. Het plan is dat we door het jaar heen continu progressie boeken en dat we veel rondes gaan rijden." De sleutel tot het ontwikkelen van de auto weet de Normandiër ook al: "Het is cruciaal om zo snel mogelijk zo veel mogelijk feedback te geven. Dan zien we of de conceptkeuzes de juiste waren. Het is niet van belang waar we staan aan het begin van het seizoen, maar waar we halverwege staan."

Gasly is wat uitgesprokener dan zijn teamgenoot en verwacht dat zijn geduld op de proef gesteld wordt. "Zoals Matt al zei, het enige wat we uit vorig jaar hebben meegenomen is het stuurtje. Als je met een schone lei begint dan zijn er altijd meer risico's", aldus de 28-jarige rijder. "Maar soms moet je risico's nemen om succes te behalen. Dat is de strategie waarvoor we hebben gekozen. We hebben nog niet in de auto gezeten, we kunnen niet wachten om naar Bahrein af te reizen en het eerste gevoel van de auto te krijgen. We weten dat het een groot potentieel heeft, we moeten alleen wat meer geduld hebben."

McLaren en Aston Martin achterna

In het grondeffect-tijdperk blijkt dat met goede updates een grote stap zetten mogelijk is. Zo was Aston Martin Racing aan het begin van 2023 verrassend sterk en boekte McLaren door het jaar heen enorme progressie. Gasly ziet in met name het laatstgenoemde team een voorbeeld voor Alpine. "Het laat zien dat het in F1 mogelijk is om een comeback in het seizoen te maken. Natuurlijk heeft het ook te maken met de manier waarop je het seizoen begint, maar ik ben hoopvol", vertelt de optimistische coureur. "Ik zie de mentaliteit, de spirit en de nieuwe mensen in het team. Ik zie waar we heen gaan als team. We maken de juiste stappen."

Eenvoudig gaat het volgens Gasly niet worden om naar voren te gaan, maar aan vertrouwen geen gebrek. "Wanneer je een compleet nieuw concept introduceert, dan kunnen de resultaten in het begin tegenvallen. Je moet er open-minded in blijven staan", verklaart de Alpine-rijder. "Kijkend naar de anderen, dan worden we alleen maar geïnspireerd. Er zijn heel wat verhalen uit vorig jaar waar we hoop en motivatie van krijgen."

