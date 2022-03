Alpine mikt op plekje in Q3 tijdens F1-opener Bahrein

De formatie uit Enstone opereerde tijdens de testweek in Barcelona veelal onder de radar. De Alpine A522 draaide daar vooral runs met veel brandstof aan boord en zonder gebruik van het DRS-systeem. Tijdens de tweede test in Bahrein mochten Fernando Alonso en Esteban Ocon eindelijk wat snellere runs uitvoeren. De resultaten waren zeer bevredigend. Alonso noteerde de vierde weektijd, al zegt dat nog weinig. Toch overheerst het positieve gevoel.

“Fernando is nog steeds niet buitengewoon blij. Hij wil altijd nog sneller, hij ziet nog steeds problemen met de auto. Maar uiteraard is hij nu wel een stuk blijer dan in Barcelona”, aldus sportief directeur Alan Permane. “Hij reed een groot deel met veel brandstof aan boord. Toen we nieuwe C3-banden monteerden, zei hij: ‘Wow, deze wagen is snel!’. Hij was heel erg tevreden, hij voelde de snelheid. Hij reed nog niet met de hoeveelheid brandstof die je in een kwalificatie gebruikt. Er zit dus nog meer in het vat. Maar zodra je begint te wennen aan die snelheid en hoeveelheid grip, ontdek je kleine andere problemen. De rijders zijn… Ik wil niet zeggen extatisch, en we verwachten niet op pole te staan, maar ik hoop dat we mee kunnen doen en zeker mee te strijden om Q3.”

Hoewel de test in Bahrein een stuk beter verliep voor Alpine dan de testweek op Spaanse bodem, was er geen sprake van een grote update. Het team wist welke verbeteringen doorgevoerd moesten worden. “We waren niet echt gestrest na die eerste test”, bevestigt Permane. “De snelheid was er. We waren tevreden. Ik weet niet of men dat geloofde of niet, maar we waren niet in paniek. In Bahrein hebben we laten zien waar we staan. De rangorde is nog steeds niet helemaal duidelijk, maar we doen in elk geval goed mee. We zitten erbij.”

