Door het onverwachte vertrek van Fernando Alonso moet Alpine op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Esteban Ocon in 2023. De Fransen dachten met Oscar Piastri de natuurlijke opvolger al in dienst te hebben, maar de Australiër kiest voor een avontuur bij rivaal McLaren. Alpine zet nu in op Pierre Gasly. Red Bull, bij wie de Fransman onder contract staat, wil hem alleen laten gaan als Colton Herta aangetrokken kan worden als vervanger. De Amerikaan beschikt echter niet over de benodigde superlicentie. De kans dat er een uitzondering gemaakt wordt is ook minimaal.

Veel coureurs staan al onder contract voor 2023, waardoor het voor Alpine lastig is om ervaring binnen te halen. Daniel Ricciardo zou een optie kunnen zijn, maar zijn gebrekkige vorm en zijn verleden bij Renault maken hem geen torenhoge favoriet. Ook Nico Hülkenberg wordt genoemd, al bevindt de Duitser zich in de nazomer van zijn carrière.

Daardoor komen jongelingen als Alpine Academy-lid Jack Doohan en Nyck de Vries in beeld. Alpine CEO Laurent Rossi weet in elk geval waaraan zijn nieuwe rijder moet voldoen: “We moeten een coureur vinden die vanaf het eerste moment veel punten kan scoren”, zegt hij als Motorsport.com hem vraagt naar welk type rijder Alpine op zoek is. “Dat brengt ons automatisch bij meer ervaren coureurs, bij iemand die tegelijkertijd ook in staat is om samen met ons verder te groeien. Die criteria hanteren we momenteel. Otmar [Szafnauer, teambaas] leidt dat proces. Hij praat met alle opties, evalueert hen, zet ze mogelijk in tijdens een test. Dus ik denk dat dit proces nog wel even duurt. We willen de juiste keuze maken en hebben geen haast.”

Lof voor Jack Doohan

Doohan is bezig aan een sterk seizoen in de Formule 2. Hij liet zich op Monza weer goed zien door de pole-position op te eisen. Op de vraag of de jongeling op de radar staat, antwoordt Rossi: “Ja, absoluut. Jack heeft een goed gevoel voor timing, want hij presteert op dit moment geweldig. We wisten al dat hij snel was, maar hij is een stuk volwassener geworden. Dat laat hij zowel op als naast de baan zien. De gesprekken die we voeren zijn indrukwekkend. Hij heeft een stap gemaakt, dat is erg goed.”

Ondanks deze lofzang is Rossi van mening dat het voor Doohan beter is om enkele jaren ervaring op te doen in de luwte alvorens de overstap te maken naar een topteam: “Ongeacht zijn waarde, blijven we van mening dat het voor een jonge rijder het beste is om te beginnen bij een team waar de druk wat minder hoog is. Ik zie hem liever ergens anders zijn eerste vleugel beschadigen en de limieten van deze nieuwe auto ontdekken. Het is een grote stap van F2 naar F1. Zo doet ieder ander team het ook. Neem George Russell of Charles Leclerc. Dat is ook het plan voor Jack. Dat betekent niet dat we hem niet overwegen, want zijn huidige vorm is indrukwekkend. We kijken daar dus zeker naar. Desondanks houden we de belangrijkste criteria in het achterhoofd. We moeten kijken wie we het beste naast Esteban kunnen zetten. We kunnen de auto niet aan slechts een kant van de pitbox ontwikkelen.”

