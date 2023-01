Alpine maakt presentatiedatum van nieuwe F1-auto voor 2023 bekend

Alpine wist zich in het voorbije seizoen te kronen tot 'best of the rest' door beslag te leggen op P4 bij de constructeurs. De Franse equipe onttroonde McLaren, waarbij ook nog eens moet worden opgemerkt dat Fernando Alonso bijzonder veel pech kende. Zoals bekend is de Spanjaard dit jaar niet meer in Franse dienst en ruilt hij de Alpine-kleuren in voor het groen van Aston Martin. Zijn schoenen worden gevuld door Pierre Gasly, die wordt herenigd met streekgenoot Esteban Ocon.

Beide mannen mogen hun kunsten in 2023 vertonen in de A523. Het is de naam die Alpine meegeeft aan de bolide voor het aankomende Formule 1-seizoen. De Franse equipe houdt hiermee vast aan de telling die gebruikelijk is sinds het team de naam Renault heeft ingeruild voor Alpine. Woensdag heeft de renstal van teambaas Otmar Szafnauer eveneens naar buiten gebracht dat het de nieuwe auto op 16 februari voor het eerst aan het publiek zal tonen.

Met de A523 hoopt Alpine een nieuwe stap te zetten, al weet het zelf ook dat de top-drie aanvallen een schier onmogelijke opdracht is. McLaren wederom van het lijf houden voor P4 en idealiter het gat naar de top verkleinen, zijn reële doelen. Daarbij helpt het dat Renault in het voorbije jaar een aardige stap met de motor heeft gezet. Iedere fabrikant mocht nog één upgrade per motorcomponent doorvoeren en diende de krachtbron klaar te maken voor E10-brandstof. Beide dingen heeft Renault prima gedaan, waardoor het op rechte stukken niet langer een klasse apart in negatieve zin is. De motorische stap is overigens ook net op tijd gekomen, doordat de motorische doorontwikkeling inmiddels aan banden is gelegd tot 2026. Enkel updates ten behoeve van de betrouwbaarheid zijn nog toegestaan.