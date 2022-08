De toen achttienjarige Oscar Piastri werd in 2020 opgenomen in het Renault Sport Academy en ging het Formule 3-seizoen in met steun van het Franse merk. De Australiër won de titel en stroomde voor 2021 naar de Formule 2. Opnieuw reed hij het veld op een hoop en pakte wederom als debutant het kampioenschap. Het reglement vertelt dat de kampioen niet opnieuw in de F2 mag uitkomen en dus kreeg Piastri promotie naar een rol als reservecoureur bij Alpine, zoals het Formule 1-team inmiddels heette.

Alpine had het allemaal uitgedacht: Fernando Alonso aanhouden tot de Spanjaard over zijn houdbaarheidsdatum heen zou zijn, Piastri intussen laten rijpen bij Williams en een vast stoeltje geven zodra Alonso het tempo niet meer kon bijbenen. Sinds vorige week zit Alpine echter met de handen in het haar. Alonso rijdt vanaf 2023 voor Aston Martin, terwijl Piastri aangaf niet bij Alpine in te stappen en naar verluidt richting McLaren vertrekt. Toch is Alpine er stellig van overtuigd dat Piastri contractueel nergens heen kan en zij zich netjes aan de afspraak hebben gehouden, met onder meer verplichte tests in een F1-auto van vorig jaar. Teambaas Otmar Szafnauer loopt al vele jaren rond in de Formule 1, kent de spelletjes, maar had deze niet zien aankomen. Hij kan de actie van Piastri dan ook allesbehalve waarderen.

"Ik had van Piastri meer loyaliteit verwacht richting het team dat hem altijd gesteund heeft en hem in een F1-auto heeft gezet om hem klaar te stomen. Ik had meer van hem verwacht", zegt Szafnauer tegen El Confidencial. "Ik begon in 1989 met F1, maar heb zoiets nog nooit meegemaakt. Dit gaat niet per se om de Formule 1, maar om de integriteit als mens. Dit kan ook in ijshockey of voetbal gebeuren, daar gaat het ook niet om. Dit doe je gewoon niet. Hij tekent een contract waarin staat dat hij wat anders gaat doen. Ik ben zo niet opgevoed. Ik houd me aan mijn woord. Jij doet wat wij gevraagd hebben, dan doe ik wat ik beloofd heb. Ik heb geen papiertje met een clausule nodig."

Gaat Alpine een financiële vergoeding vragen na alle investeringen in de junior? "Het is zaak eerst uit te zoeken hoe de vork juridisch in de steel zit", vervolgt de chef. "We hebben een contract waarin staat dat we hem tot aan de Formule 1 steunen door veel geld te investeren. We moeten er vooral rekening mee houden dat we met een auto van vorig jaar al 3.500 kilometer hebben afgelegd. We hebben zeven keer getest. Dat is niet goedkoop. De kosten van de krachtbron alleen bedragen meer dan 1,7 miljoen euro. Daarnaast zijn er de monteurs, het team, de vluchten... we hebben veel geld uitgegeven aan Piastri om hem klaar te stomen voor de toekomst. Als die toekomst niet bij ons ligt, dan is het logisch dat we compensatie willen."

