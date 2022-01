Alpine kende lastige start van F1-seizoen 2021: "Waren de weg kwijt"

Het Formule 1-seizoen 2021 van Alpine kende een wisselvallig verloop. Fernando Alonso en Esteban Ocon kwalificeerden zich in de eerste helft van het jaar tussen de vijfde en de zeventiende plaats. Ook de puntenfinishes waren onregelmatig. Het hoogtepunt kwam kort voor de zomerstop, toen Ocon de Hongaarse Grand Prix op zijn naam schreef en Alonso daar als vierde finishte. In Zandvoort, Rusland en Qatar schitterde Alpine, terwijl het in Monza, Austin en Mexico flink tegenviel.

Alpine CEO Laurent Rossi geeft toe dat Alpine de weg kwijt was begin 2021. Hij stelt dat het team geen idee had hoe het in een lastig Grand Prix-weekend in Monaco punten scoorde. "In het begin van het seizoen waren we het spoor bijster. Met name Monaco is een slechte herinnering, we hadden toen echt geen idee wat we moesten doen. We scoorden punten, maar hoe was een raadsel. Het was lastig dat we de auto niet begrepen. Dat was wel in een vroeg stadium, daarna wisten we beter wat te verwachten."

De prestaties van Alpine wisselden per race, maar volgens Rossi was de vorm van het team niet zo dramatisch als dat het leek. De verbeteringen kwamen toen er op operationeel vlak het een en ander veranderde en de sterke en zwakke punten van de auto steeds duidelijker werden. "Voor buitenstaanders is het wellicht lastig te beoordelen, maar voor ons was de progressie meer lineair dan mensen dachten. We begrepen de auto steeds beter naarmate het seizoen vorderde", vervolgt Rossi. "De belangrijkste verandering was de manier waarop we te werk gingen. Allereerst probeerden we alles uit de coureurs te halen, waarna ze als team probeerden de grenzen nog verder te verleggen. Het kostte ons vier of vijf maanden om daar te komen, maar we hebben hier constant aan gebouwd. Hongarije is een goed voorbeeld van wanneer alles samenkomt en wat het je uiteindelijk brengt. Het ging op een dramatische manier, maar we zagen progressie. Vanaf dat moment konden we meer inspelen op wat te doen in de race daarna. Sterker nog, we wisten dat we in min of meer elke wedstrijd punten konden scoren."

Alpine had soms weinig grip op prestaties

Circuits voorzien van asfalt met relatief weinig grip, zoals Circuit of the America in Austin, bleken een zwak punt te zijn voor de Alpine A521. Matige optredens in Austin en Mexico zorgden ervoor dat AlphaTauri op gelijke hoogte kwam in het constructeurskampioenschap. Rossi stelt echter dat het team vertrouwen bleef houden door de meer geschikte circuits die nog kwamen. Qatar werd daar een mooi voorbeeld van. Daar scoorde het team een podiumplek met Alonso, in totaal 25 punten en stelde het bijna de vijfde plek veilig.

"We wisten dat Austin heel lastig werd. Iedereen dacht: 'Oh, misschien is dit het einde van Alpine en komt AlphaTauri weer terug'. We wisten niet zeker of we AlphaTauri konden tegenhouden, maar we wisten dat er nog geschikte races voor ons kwamen", vervolgt Rossi. "De juiste balans vinden is met name een probleem op asfalt met weinig tractie. In Austin heb je door de vele hobbels geen tractie. Daarmee moesten we aan de slag, maar vervolgens werkten we niet aan de rest. Van de buitenkant zag het er wat wispelturig uit, maar wij wisten waar de auto het goed deed."