Fernando Alonso en Esteban Ocon maakten er zondag in de Grand Prix van Saudi-Arabië een aardige show van. In de beginfase waren de rijders elkaar een paar keer te slim af. Szafnauer bekeek het gespannen vanaf de pitmuur, hij werd op een gegeven moment in beeld gebracht toen hij met de handen in het haar zat. Zijn grootste zorg? Dat de beide coureurs tijd zouden verliezen ten opzichte van de achtervolgers. Valtteri Bottas en Kevin Magnussen vonden door het duel van beide coureurs de aansluiting. Bottas slaagde er enige tijd in voor Ocon terecht te komen, maar hij moest die plek door een pitstop teruggeven. Hij werd daardoor zesde terwijl Alonso gedwongen moest opgeven na een technisch probleem met zijn wagen.

“Het is een waanzinnig snel circuit waar de muren heel dichtbij zijn”, zegt Szafnauer over het duel van zijn coureurs. “Maar kijk, ze hebben precies gedaan wat we voor de race besproken hadden. Het was voor iedereen goed. Als Fernando niet op een gegeven moment stilgevallen was, dan hadden we de zesde en zevende plaats kunnen bezetten. We wilden de fans een show geven en dat hebben we gedaan. Daar gaat het om, je moet zo ook laten racen. Het was clean en precies wat de fans willen zien. We hebben ze gezegd dat we ze zouden laten racen. De enige reden om het niet te doen is als ze elkaar in de wielen rijden of veel tijd verliezen. Het kan ook omdat dit zo’n circuit is, maar ook omdat de wagens elkaar beter kunnen volgen. Dat was het doel van de nieuwe reglementen. Als je elkaar beter kunt volgen, is het ook mogelijk om elkaar ronde na ronde in te halen. We zullen zien hoe dat in Melbourne gaat, daarna zullen we evalueren.”

DRS-effect nog steeds een vraagteken

Volgens Szafnauer is het gecalculeerde tijdverlies nu een belangrijke factor in een duel tussen zijn twee coureurs: “We moeten nog zien wat de DRS met deze wagens doet, je kunt nu eenmaal beter volgen. Eerder was het makkelijker om de DRS-trein te breken en dan kon je wegrijden. Dat is nu nog niet helemaal duidelijk.” Szafnauer heeft in zijn tijd bij Force India en Racing Point diverse momenten gehad dat zijn coureurs met elkaar in aanraking kwamen. Als ervaringsdeskundige zegt hij te weten wanneer hij zijn coureurs een halt moet toeroepen. “In de tijd dat ik in de positie zat om rijders instructies te geven, is het altijd zo geweest dat twee coureurs positie moeten houden als er werkelijk niets te winnen valt. Maar dat is aan het begin van de race moeilijker, je kunt niet voorspellen wat er over vijftien of twintig ronden gaat gebeuren. In de tweede helft van de race gaat het erom dat we maximaliseren voor het team. Als het betekent dat de coureurs achter elkaar moeten blijven, dan is dat zo."

Szafnauer denkt dat de beide coureurs hun kop gebruiken in de duels. “Gelukkig hebben ze elkaar niet geraakt. Als het gebeurt? Dat is een hypothese. Er kunnen in de toekomst heel veel dingen gebeuren die ik niet kan voorspellen.”