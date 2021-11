Alpine: Kwestie van paar bochten of banden Alonso heel bleven

Zeven jaar na zijn tweede plek in de GP van Hongarije eindigde Fernando Alonso eindelijk weer eens op het Formule 1-podium. In de eerste Grand Prix van Qatar moest hij titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen voor laten gaan, maar de strijd om de derde plek werd wel gewonnen van Sergio Perez. In tegenstelling tot de Red Bull-coureur kwam Alonso slechts één keer naar de pits op het Losail International Circuit. De laatste ronden was de spanning dan ook om te snijden bij Alpine, nadat achtereenvolgens Valtteri Bottas, Lando Norris, George Russell en Nicholas Latifi getroffen werden door lekke linker voorbanden.

Ook bij Alpine was er onzekerheid of de harde banden van Alonso het einde zouden halen, zo vertelde directeur Marcin Budkowski na afloop van de race. “We hebben al vroeg banden gespaard, maar we begrepen ook dat het ontwijken van de kerbs belangrijk was en hebben onze coureurs geïnstrueerd om dat te doen. In de laatste ronde zag ik alle monteurs springen, maar ik dacht ‘nee, nee, nee, er zijn nog een paar bochten te gaan’. Eerlijk gezegd was het een kwestie van een paar bochten of we het wel of niet zouden halen”, zei Budkowski voor de camera van F1 TV.

Alpine nam dus een bewust risico om Alonso – en teamgenoot Esteban Ocon – met een eenstopper op pad te sturen. Budkowski denkt niet dat het team daar anderen mee in gevaar heeft gebracht, maar dat het vooral voor de Franse renstal zelf een risico was. “Er waren geen zorgen omtrent de veiligheid. Als een voorband lek raakt, verlies je de voorkant en onderstuur je van de baan. Bij de achterband is het iets anders, want bij een lekke achterband spin je en ga je van de baan. We geloofden dus dat we niemand in gevaar brachten, maar we brachten wel onze race en punten in gevaar. We wisten echter ook dat we niks zouden hebben als we [voor de tweede keer] stopten.”

'Hoogste tijd voor podiumplek Alonso'

Met de derde plaats van Alonso en de vijfde plek van Ocon heeft Alpine een belangrijke slag geslagen in de strijd om de vijfde plek bij de constructeurs. Voorafgaand aan Qatar stond het team in punten gelijk met AlphaTauri, maar de Italiaanse renstal scoorde nul punten. Met nog twee races voor de boeg is het gat nu 25 punten in het voordeel van Alpine. “Het voelt bovenal als een opluchting. De laatste ronden duurden heel, heel lang, maar dit is geweldig voor het team. Derde en vijfde”, zei Budkowski. Hij vindt dat Alonso de podiumplaats meer dan verdiend heeft op basis van zijn prestaties in 2021.

“Het was eerlijk gezegd de hoogste tijd voor een podium voor Fernando. Ik denk dat iedereen het ermee eens is dat hij een podium verdiende met de manier waarop hij dit jaar heeft gereden, dus het is geweldig om hem daar te zien staan. Het teamwork was opnieuw goed, de coureurs hielpen elkaar. De strategen, de engineers, iedereen werkte heel hard om de banden het einde te laten halen. Dus ja, het was stressvol.”

