Alpine is bereid om Piastri uit te lenen voor F1-seizoen 2023

Oscar Piastri mag met recht een toptalent worden genoemd en heeft zich met zevenmijlslaarzen door de opstapklassen gewerkt. De Formule 4-, Formule 3-, en Formule 2-titels wist hij steevast in zijn eerste jaar in het kampioenschap te pakken. Het tekent grote talenten en leek hem meer dan klaar te maken voor het echte werk in de koningsklasse. Door een combinatie van factoren is dat echter niet gelukt voor 2022. Zo is Alpine met Fernando Alonso en Esteban Ocon al voorzien en bleek het bij andere teams lastig concurrenten met coureurs die beduidend meer geld meenemen.

Piastri moet het derhalve doen met een jaartje langs de zijlijn en enkele vrije trainingen. De Australiër heeft meermaals aangegeven dat hij volgend jaar absoluut van de partij wil zijn, al lijkt ook dat nog niet zo eenvoudig. Alonso heeft in Melbourne namelijk laten weten dat hij zichzelf nog twee à drie jaar door ziet gaan. Tel daarbij op dat het contract van Ocon doorloopt tot eind 2024 en men weet dat het ook volgend seizoen een lastig verhaal wordt voor Piastri bij Alpine.

"Het is normaal dat Fernando verder vooruitkijkt dan dit jaar en het is ook normaal dat hij langer door wil. Als ik hem was en nog zo goed zou rijden, dan zou ik ook langer doorgaan", laat Alpine F1 CEO Laurent Rossi weten. "Maar het is wat vroeg in het jaar om nu al te kijken wie volgend jaar waar in ons team zit en ook wie waar bij andere teams zit. Maar goed, deze woorden veranderen niet meteen iets. Het is geen vraag of maar alleen wanneer Oscar in de Formule 1 komt. Hij zal er door ons traject in ieder geval klaar voor zijn en dat vind ik het allerbelangrijkste."

Toekomstig wereldkampioen? Alpine wil banden behouden

Voor Piastri is het echter belangrijker dat hij volgend jaar een zitje heeft. Alpine begrijpt dat inmiddels en zegt een uitleenbeurt te willen overwegen. "Als dat een constructie betreft waarin ik hem wel terugkrijg, dan wil ik daar best over nadenken. Dan ben ik er in ieder geval niet tegen", laat Rossi aan onder meer Motorsport.com weten. "Hij moet klaar zijn als de kans zich voordoet en we weten allemaal dat die dag een keer aanbreekt. Hij is getalenteerd genoeg voor één van die twintig zitjes. Ik ben er zelfs van overtuigd dat hij een toekomstig wereldkampioen kan zijn, maar hij moet zich nu gewoon zo optimaal mogelijk voorbereiden."

"Kijken naar een uitleenbeurt zou voor ons zeker tot de mogelijkheden behoren. We hebben allemaal gezien hoe Fernando vorig jaar heeft gepresteerd en het was erg onwaarschijnlijk dat hij zijn magie tijdens de winter zou verliezen. Daardoor moeten we reëel zijn en het uitlenen van Oscar is één van de reële scenario's." Cruciale voorwaarde is dat de banden met Alpine niet worden doorgesneden. "Ik heb dat ook met zijn manager Mark Webber besproken. Ik wil Oscar in de toekomst dolgraag als één van mijn coureurs bij Alpine hebben en ik wil samen met hem naar de hoogste trede van het podium. Het ideale scenario is dat Oscar uiteindelijk races en kampioenschappen met ons wint, we gaan er alles aan doen om dat te bereiken."